Tenet arrive en 4K, Blu-Ray et en streaming numérique ce Noël

Christopher Nolan’s Principe sera disponible le 15 décembre sur Blu-ray et Digital. Les précommandes seront mises en ligne à partir du 10 novembre. Warner Bros.a révélé que le Blu-Ray (au prix de 35,99 €) et le pack combo 4K (44,95 €) viendraient avec un regard d’une heure dans les coulisses de la réalisation du film avec des anecdotes de la distribution et de l’équipe. Des copies standard de DVD seront disponibles pour 28,98 €. Il avait déjà été signalé que le Blu-ray allait tomber en décembre, mais on pensait que la version numérique sortirait la semaine précédente. Ce n’est plus le cas, car il sera disponible avec le Blu-ray.

Warner Bros. a décidé de mettre Tenet en salles à l’étranger avant de le lancer en Amérique du Nord, en raison de la crise de santé publique. La date de sortie a été déplacée à plusieurs reprises, mais le studio et Christopher Nolan sont restés fidèles à leurs armes afin de permettre au public de découvrir le film pour la première fois dans un théâtre. Bien que le film se soit bien passé à l’étranger, les chiffres nationaux étaient décevants.

Christopher Nolan ne s’inquiète pas des gains au box-office de Tenet. « Je suis ravi qu’il ait rapporté près de 350 millions de dollars », a déclaré le directeur. « Mais je crains que les studios tirent les mauvaises conclusions de notre sortie. » Cela étant dit, Nolan craint que les autres studios ne voient pas la situation dans son ensemble en regardant la sortie en salles de Principe. La plupart des rapports sur les revenus du box-office les comparent à une période antérieure à la crise de la santé publique, ce que le réalisateur juge irréaliste et mauvais pour l’avenir des salles de cinéma.

Christopher Nolan craint que PrincipeLes chiffres du box-office donnent à l’industrie « une excuse pour que l’exposition prenne toutes les pertes de la pandémie au lieu d’entrer dans le jeu et de s’adapter – ou de reconstruire notre entreprise, en d’autres termes. » Les cinémas et l’industrie du divertissement vont devoir s’adapter pour survivre l’année prochaine, d’autant plus que les cas continuent de grimper partout dans le monde. Les cinémas en France, en Allemagne, en Angleterre et en Italie ferment tous une deuxième fois depuis que tout a commencé en mars. On peut facilement voir la même chose se produire en Amérique du Nord dans les mois à venir.

De nombreux fans de Christopher Nolan ont sauté les salles de cinéma afin d’attendre que Tenet soit disponible sur Blu-ray et Digital. Il y a toujours une chance que Warner Bros.publie le film dans les cinémas quand il est sécuritaire de le faire, ce qui pourrait être une autre source de revenus. Pour l’instant, cela ne semble pas se produire de si tôt, donc regarder à la maison devra faire l’affaire pour le moment. Pour le moment, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Warner Bros.pour voir quels cinémas sont encore en train de projeter le Principe, en attendant la sortie Blu-ray du 15 décembre.

