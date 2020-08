`` Tenet '' a expliqué: c'est ainsi que la physique quantique et l'inversion du temps fonctionnent dans le dernier film de Christopher Nolan

AVIS: Cet article contient, bien sûr, les principaux spoilers du développement de «Tenet».

Si vous avez quitté le cinéma pour voir «Tenet» avec le visage de ne pas l’avoir compris ou à moitié, n’ayez pas peur. Comme nous l’avons fait dans notre examen, Le dernier film de Christopher Nolan n’est pas seulement inhabituellement alambiqué, mais il semble particulièrement fier il. Des personnages froids, des explications de l’intrigue qui brouillent davantage ce qui est vu au lieu de le clarifier, des décors abstraits et presque aucune prise émotionnelle.

“ Tenet ” va donner beaucoup de choses à discuter dans les semaines à venir, et pour ne pas manquer une seule conversation, Nous expliquons en détail les principes fondamentaux qui sous-tendent la science alambiquée derrière les merveilles visuelles du film. Telles sont les solutions aux énigmes posées par le dernier film de Christopher Nolan.

Que se passe-t-il dans «Tenet» et qu’est-ce que l’investissement temporaire

Un espion anonyme, que nous appellerons The Protagonist (John David Washington), est appelé par une organisation mystérieuse liée au terme «Tenet» pour aider à arrêter une catastrophe mondiale imminente, aidé par un partenaire qui semble être plus au courant. quoi de neuf, Neil (Robert Pattison). En principe, «Tenet» est un mot sans sens auquel ils doivent croire même s’ils ne le comprennent pas., une croyance en ce que fait le protagoniste sans avoir à connaître les faits détaillés qui motivent ses actions. Nous avons commencé à penser à la mécanique quantique et au chat de Schrödinger contre-intuitif.

La clé thématique (et visuelle) du film est dans le renversement du temps: le temps peut reculer, mais seuls les objets spécifiques qui ont été manipulés pour le faire. La question est de savoir ce qui se passe quand quelque chose qui tourne en arrière croise dans le même espace des objets ou des personnes qui suivent l’écoulement traditionnel du temps. bien par exemple, que les balles sont tirées de leur point d’impact dans le canon d’un pistolet, ou que quelqu’un (ou quelque chose, comme un véhicule) reculant peut croiser quelqu’un qui avance. Ou un objet qui est sur une table revient à la main qui l’a libéré. Mais attention, il faut d’abord lâcher prise: en le déduisant intuitivement de la mécanique de cause à effet, le propriétaire de la main doit savoir ce qui va se passer après.

En d’autres termes, un peu plus déroutant: la cause et l’effet sont inversés, mais ils existent toujours dans cet univers, ce qui évite les paradoxes. L’effet de l’objet posé sur la table existe, mais la cause ne s’est pas encore produite (quelqu’un l’a laissé tomber): la personne qui la tient, ou par exemple, qui a tiré l’arme, doit rappeler l’ont fait, même si ce n’est pas encore arrivé. C’est pourquoi les armes inversées sont si dangereuses: comme elles informent le protagoniste lorsqu’elles expliquent l’idée du temps passé, ces armes «peuvent affecter notre passé». Ou en d’autres termes, en utilisant la terminologie du film, “ce qui se passe est arrivé”

Le problème de l’entropie

Bien sûr, cela peut devenir compliqué. Beaucoup. Nolan lui-même l’explique dans les notes de production avec lesquelles Warner accompagnait la première: “Toutes les lois de la physique sont symétriques: elles peuvent avancer ou reculer dans le temps, et continuer à se réaliser … sauf pour l’entropie” . En termes généraux, l’entropie est la mesure du désordre d’un système: une masse dont les molécules sont disposées de manière ordonnée a moins d’entropie qu’une substance de composition plus chaotique. Dans ‘Tenet’, l’entropie fait référence au transfert d’énergie qui a lieu lorsque quelque chose se détériore. Autrement dit, comment nous générons de l’énergie avec le simple passage du temps, que nous percevons généralement comme une dégénérescence, mais qui en termes physiques est un simple transfert d’énergie.

Nolan indique clairement que “nous n’avons jamais voulu que ‘Tenet’ soit scientifiquement exact. Mais il est basé, en gros, sur des concepts authentiques.” Toute la section théorique de ‘Tenet’ est basée sur la possibilité d’inverser le flux d’entropie, et ce qui se passerait s’il était atteint. Il faut garder à l’esprit que, selon la deuxième loi de la thermodynamique, le temps passe et, avec lui, l’entropie augmente ou reste, mais ne diminue jamais. Par conséquent, notre perception du temps est en fait notre observation de l’entropie. Pour conquérir systématiquement ce concept audacieux, Nolan a fait appel à la collaboration du physicien théoricien lauréat du prix Nobel Kip Thorne, qui a déjà contribué à donner cohérence et crédibilité aux idées sur le temps et à la visualisation de divers phénomènes cosmiques dans “ Interstellar ”. Thorne a théorisé si l’inversion de l’entropie équivalait à l’inversion du temps.

Ou plutôt, pour inverser le passage du temps sur un objet spécifique. C’est ce qui fait que les balles inversées dans le futur atteignent le présent. Ou même les personnes qui doivent porter des respirateurs spéciaux parce que l’air ne passe pas bien à travers les poumons inversés (ce qui aide également Nolan à aider le spectateur à faire la distinction entre les personnages qui suivent un flux temporel traditionnel ou inversé). C’est un effet physique qui accompagne d’autres qui sont inversés de manière plus traditionnelle: l’air résiste au dos de la personne qui avance dans un flux de temps inversé, et le feu se transforme en glace lorsqu’il touche la peau.

Cette manipulation de l’entropie conduit les personnages à inventer un moyen de voyager dans le passé: ils investissent leur propre passage temporel, ils s’isolent pendant la période de temps où ils veulent revenir (Il progresse, comme il est logique, à la vitesse habituelle, uniquement dans le sens opposé), et lorsqu’ils ont atteint le point souhaité, ils reviennent au flux temporel conventionnel. Mais attention, ils n’ont pas fait reculer le temps, comme dans «Retour vers le futur», mais ils se sont fait reculer et ce qu’ils emportent avec eux. Comme s’ils avaient navigué à contre-courant, pour ainsi dire.

Lors d’une action de ce type, la personne se déplie, comme dans un miroir, puisque la machine qui inverse le temps est une sorte de porte tournante. On entre dans une direction en se voyant sortir en se déplaçant dans la direction temporelle opposée. Cela signifie que, si vous voyagez dans le passé avec la méthode précédemment exposée, lorsque vous rejoignez le courant temporel non inversé, il y en a deux comme vous: celui qui a continué à avancer à partir du point initial, et celui qui a commencé à s’y déplacer. même après une période de régression.

C’est ce qui nous amène au concept le plus audacieux du film: le mouvement Time Clamp. Il s’agit de une stratégie militaire dans laquelle la moitié de l’équipe se déplace dans une direction temporelle et l’autre dans le sens inverse. L’équipe qui recule peut alerter l’autre de ce qui va se passer dans le futur. Une pirouette que le film montre est plus facile à visualiser qu’à expliquer, car dans le briser que les personnages reçoivent sur le sujet est difficile de comprendre tous les détails du problème … jusqu’à ce qu’il soit lancé.

Ce qui conduit aussi à des paradoxes, que le film ne résout pas, car la vérité est qu’ils n’ont pas de solution: y a-t-il un libre arbitre dans ce monde où le présent est presque dicté par ce que nous ferons dans le futur … conditionné par le présent, sans rupture possible dans cette logique? Le mouvement de serrage temporel présente également des doutes logiques, dérivés du croisement entre deux lignes temporelles qui se renvoient.

Le film de Nolan soulève autant de questions que de réponses possibles. Son refus d’entrer dans les détails (comme il l’a déjà fait dans ‘Origin’ ou ‘Memento’, en revanche) sur la mécanique intime des processus contre nature qu’il décrit lui évite d’être obligé de trop tenir compte de la plausibilité scientifique. Mais Le fait qu’il l’ait envisagé au moment de proposer l’intrigue du film rend sa proposition doublement fascinante..