Tendances #IStandWithRayFisher après que l’acteur de Cyborg affirme que Geoff Johns de DC a menacé sa carrière

Ray Fisher, l’acteur derrière Cyborg dans Ligue de justice, a finalement révélé les détails des allégations faites contre Joss Whedon et les dirigeants de Warner Bros. Fisher, depuis près d’un an, a accusé Whedon et les dirigeants du studio, tels que Geoff Johns, de comportement inapproprié lors des reprises sur le film qui ont eu lieu après le départ du réalisateur original Zack Snyder. À la suite de ces détails, #IStandWithRayFisher a commencé à suivre les tendances sur Twitter.

Les fans se sont rassemblés sur les réseaux sociaux pour soutenir Ray Fisher à la suite d’un rapport de grande envergure récemment publié. Fisher n’est toujours pas disposé à nommer des noms, car il ne veut pas faire renvoyer qui que ce soit, mais l’acteur a fait beaucoup de lumière sur son récit des reprises. Ceci, à son tour, a incité le hashtag à devenir tendance. Un utilisateur de Twitter, sous le nom de sabrina, a déclaré ce qui suit en faveur de l’acteur Cyborg.

« Je veux juste prendre une minute pour dire ça Ray Fisher est l’une des personnes les plus fortes, les plus courageuses et les plus pures de tous les temps, un véritable héros à l’écran et hors écran pour se défendre et défendre toute autre personne touchée. Il mérite le monde entier. Nous sommes avec toi! #IStandWithRayFisher. «

Jusque-là, la plupart des allégations de Ray Fisher étaient vagues. Même à la suite d’une enquête interne menée par Warner Bros., les spécificités des problèmes de Fisher étaient en grande partie inconnues. Mais dans cette interview, l’acteur a expliqué que les dirigeants essayaient d’alléger le ton de Ligue de justice en faisant entrer Joss Whedon et ils ne voulaient pas « un homme noir en colère » au centre du film. Geoff Johns a également demandé à Fisher de jouer le personnage moins comme Frankenstein et plus comme Quasimodo. Ceci, après qu’une grande partie de la trame de fond du personnage ait été supprimée dans la version théâtrale. Un représentant pour Geoff Johns dit cela en réponse.

« Geoff a donné une note en utilisant un personnage fictif comme exemple d’un homme sympathique qui est malheureux et a tendance à se cacher du monde, mais dont le public enracine parce qu’il a un cœur courageux. »

Il y avait également des problèmes au sujet du studio voulant que Ray Fisher dise la phrase «booyah», qui s’est associée à Cyborg grâce au populaire Titans adolescents série animée. Fisher a expliqué que «c’était comme s’il supposait comment les Noirs réagiraient plutôt que de suivre les conseils de la seule personne noire» qui avait son mot à dire dans le projet. La ligne n’était pas dans Justice League de Zack Snyder

Les choses ont finalement dégénéré en une réunion avec Geoff Johns et d’autres dans les bureaux de DC à Burbank, en Californie. Comme Fisher se souvient, « Il a dit: » Je nous considère comme des amis « , ce qu’il savait que nous n’étions pas, » et je ne veux tout simplement pas que vous vous fassiez une mauvaise réputation dans le secteur. « » Fisher, c’est a dit, a pris cela comme une menace. Un représentant de Johns a déclaré qu’il n’avait jamais fait de menace, mais a exprimé que les différences créatives ne sont généralement pas portées à la tête d’un studio par l’agent d’un acteur.

Un autre problème majeur est l’élimination de Cyborg Le flash film solo. Ray Fisher devait apparaître dans le film, qui est maintenant en production. Mais Warner Bros. a essayé de cadrer le tournage de deux semaines de l’acteur comme un « camée ». Cela, à son tour, signifiait que Fisher n’aurait été payé qu’une fraction de ce qu’il aurait autrement. De nombreux fans ont contesté cela et ont exprimé le désir de voir Fisher revenir dans le rôle. Pour l’instant au moins, il semble que le temps de Fisher dans le DCEU soit terminé. Mais il a recueilli beaucoup de soutien de la part des fans. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

