Tendances Henry Cavill Suite aux rumeurs sur Black Adam, Warner Bros. annoncera-t-il Man of Steel 2 ?

Attention, SPOILERS possibles pour Adam noir suivre…





Des rumeurs et des rapports continus prétendant que Homme d’acier la star Henry Cavill est de retour en tant que Superman les fans de DC se rendent sur les réseaux sociaux pour célébrer – et appellent Warner Bros. Pictures à annoncer un Homme d’acier 2. Il y a eu des spéculations depuis un certain temps que l’itération de Superman de Cavill est ramenée dans le DCEU, avec Adam noir La star Dwayne Johnson aurait travaillé dur pour y arriver.

Parallèlement aux rumeurs du retour de Superman, beaucoup espèrent désormais que le studio annoncera prochainement un Homme d’acier dirigé, bien sûr, par Henry Cavill.

Bien sûr, l’univers DC étant la franchise qui divise, ce n’est pas que des sourires et des arcs-en-ciel. Certains se demandent pourquoi tant de personnes sont si excitées par le retour potentiel de Superman d’Henry Cavill alors qu’elles ont été si négatives envers le soi-disant SnyderVerse.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le consensus semble cependant être extrêmement positif, le public attendant avec impatience ce que l’univers DC et Superman de Cavill feront ensuite.

Il y a eu des rumeurs en cours selon lesquelles Henry Cavill jouera à nouveau le rôle de Homme d’acier pendant un certain temps, le plus récent affirmant qu’il apparaîtra dans une scène post-générique à la fin de Adam noir – une scène post-crédits qui a fuité depuis.

«Waller dit à Black Adam qu’il ferait mieux de ne pas quitter Khandaq. Que c’est sa prison maintenant », lit-on dans une prétendue description de la scène post-générique. « Il dit quelque chose comme « Ou quoi !? il n’y a personne sur cette planète qui peut m’arrêter. » Et elle dit que dans ce cas, elle demandera à quelqu’un qui n’est pas de cette planète de s’occuper de lui. »

La description continue en disant: « Hors de la fumée et des ombres, vous voyez une silhouette portant une cape voler, c’est Cavill et il dit à Adam que cela fait un moment que quelqu’un n’a pas rendu le monde aussi nerveux et qu’il devrait parler. » Ceux qui s’efforcent d’éviter SPOILERS devra attendre et voir si cette description est exacte. Mais, si c’est le cas, cela conduira sans aucun doute à un moment très agréable pour la foule.





Henry Cavill n’a jamais renoncé à un retour de Superman

Images de Warner Bros.

Henry Cavill est apparu pour la première fois en tant que Superman en 2013 Homme d’acierl’acteur ayant depuis joué le personnage dans le très controversé Snyder-Verse du réalisateur Zack Snyder, reprenant le rôle en 2016 Batman V Superman : L’aube de la justice avant de s’unir avec des gens comme Wonder Woman, Aquamanet Le flash dans les versions respectives de Joss Whedon et Zack Snyder de Ligue des Justiciers.

Cavill n’a jamais renoncé à un retour en tant que Superman, déclarant qu’il y a encore beaucoup d’histoire à raconter pour son itération de l’icône de la bande dessinée. « Il me reste encore beaucoup à raconter en tant que Superman, et j’aimerais absolument cette opportunité », a déclaré l’acteur. « Le meurtre de Zod a donné une raison pour que le personnage ne tue plus jamais. Superman tombant au sol et crier après – je ne pense pas que ce soit à l’origine dans le script, mais je voulais montrer la douleur qu’il avait… Il y a une opportunité de croissance après cela, d’explorer la psyché de Superman en tant que dieu profond et apparemment invulnérable- comme être mais avec de vrais sentiments à l’intérieur. Comme je le dis toujours, ‘La cape est toujours dans le placard.' »

Pour l’instant, les fans de DC ont Adam noir à attendre avec impatience. Présentation de Dwayne Johnson en tant que personnage principal, Adam noir trouve l’anti-héros émergeant après près de cinq mille ans d’emprisonnement. Lâchés dans les temps modernes, ses tactiques brutales et sa voie de justice attirent l’attention de la Justice Society of America, qui tente d’arrêter son saccage, lui apprend à être un héros plus qu’un méchant et doit faire équipe pour arrêter une force plus puissant qu’Adam lui-même.

Réalisé par Jaume Collet-Serra et avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Bodhi Sabongui et Pierce Brosnan, Adam noir est prévu pour être publié le 21 octobre 2022 par Warner Bros. Pictures.