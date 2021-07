Tendances de RIP PES alors que l’eFootball attire la colère des fidèles de la franchise Footy

Pour ceux d’un certain âge, Pro Evolution Soccer est emblématique. De retour sur PlayStation 2, il y a eu une période où la franchise de football de Konami était plus grande que même la FIFA, et bien qu’elle soit en déclin progressif depuis l’ère PS3, beaucoup ont estimé que les entrées plus récentes dépassaient l’alternative d’EA Sports là où cela comptait : sur le terrain.

En fait, les fans de la série ont même apprécié l’honnêteté de l’organisation avec le versement de l’année dernière: eFootball PES 2021: Season Update était en fait une mise à jour de la liste et en faisait autant de publicité, alors qu’il travaillait sur un véritable versement de nouvelle génération ciblant cette année. Beaucoup d’entre vous se souviendront de la bande-annonce de Lionel Messi, qui montrait soi-disant les avancées apportées au modèle de joueur de l’attaquant de Barcelone.

En fait, même récemment, le magazine PLAY a inclus une interview avec des développeurs de la série, expliquant à quel point son premier opus PS5 serait avancé. Bien que la récente version bêta de l’éditeur japonais ait suscité des inquiétudes, beaucoup pensaient qu’il utilisait le code du smartphone pour tester sa mise en réseau, et non son gameplay.

Il s’avère, en fait, que c’est le jeu que Konami a créé depuis le début, alors qu’il passe à un écosystème multiplateforme gratuit. C’est une nouvelle qui, franchement, n’a pas été bien accueillie par les fans de la sortie. L’expression « RIP PES » a été tendance sur Twitter pendant la majeure partie de la journée, tandis que la communauté officielle Reddit est en feu avec des fans frustrés.

Les critiques sont larges et variées, allant de la dégradation des visuels au fait que la version initiale ressemble plus à une démo qu’à un jeu complet. L’éditeur s’attendrait à des réactions négatives, bien sûr, mais on a vraiment l’impression que les fans de la franchise sont abasourdis par la nouvelle. Certains se sont même moqués du nouveau logo eFootball, transformant le « e » en « € » pour refléter le modèle commercial.

Konami espère, naturellement, que le free-to-play amènera de nouveaux joueurs à la série, et il fermera donc probablement les oreilles aux critiques pour le moment. Il convient également de noter que nous n’avons pas encore joué au dernier match : il pourrait s’agir, après tout, de la plus grande simulation de football jamais réalisée. Cela dit, une bataille difficile l’attend en ce moment, et la base de fans principale de la série n’est pas seulement déçue – elle a l’impression d’avoir été dupée.