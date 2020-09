Tendance intérieure en macramé: utiliser habilement l’art du nouage

01.09.2020 19h00

Loin du cool scandinave, vers le style Boho chaleureux. Le macramé est actuellement une tendance intérieure populaire. Des tapisseries aux paniers suspendus: c’est ainsi que l’art du nouage prend tout son sens dans vos quatre murs.

Les tapis ne sont que pour les sols et les pots de fleurs doivent rester debout. Rien! Des tapisseries ou des paniers suspendus en fil embellissent vos quatre murs. Avec l’aide de la technique de nouage en macramé vieille de plusieurs siècles, également en macramé d’épeautre, des tapis suspendus et des sacs avec des pots de fleurs suspendus au plafond sont créés. Le fil épais forme des accessoires artistiques pour la maison à travers différents motifs et formes.

Après le scandinave, le design intérieur “propre” était populaire pendant des années, une contre-tendance s’est développée. Au lieu de formes droites et de couleurs froides, les motifs et le bois chaleureux dominent. La décoration nouée décontractée s’intègre dans ce style hippie, appelé Boho, et crée une atmosphère chaleureuse et chaleureuse.

Vous pouvez essayer vous-même la technique de nouage en macramé. Il existe de nombreuses instructions en ligne. Vous pouvez trouver du fil adapté dans chaque magasin d’artisanat. Les objets de décoration sont également disponibles prêts à l’emploi dans les magasins de décoration intérieure.

Macramé comme tapisserie

Une tapisserie en macramé est un changement des cadres photo sur le mur. Les tapis tressés sont également appelés “Bahar”. Le classique parmi les tapis en macramé consiste en une bûche à partir de laquelle le fil, qui est généralement beige, pend. Afin de ne pas paraître trop parfait, les franges restantes tombent lâchement à la fin.

Mais où doit aller le «Bahar»? Il est important de donner de l’espace à la tapisserie à d’autres objets tels que des cadres. Si le tapis est trop étroit, il ne peut pas développer son effet. Si vous achetez ou attachez une grande tapisserie, vous pouvez idéalement l’accrocher au mur au-dessus du lit. Là, la couleur naturelle du fil et le motif ont un effet apaisant et rappellent un capteur de rêves géant. Dans le cas de gros spécimens, il est important qu’ils soient autonomes.

C’est différent avec de petites tapisseries. Le dicton «les contraires s’attirent» s’applique ici. Vous pouvez accrocher un petit bahar à côté des cadres. Là, il donne au style auparavant classique une note détendue et ludique. Ici, il est conseillé d’adapter la couleur de la tapisserie au cadre photo. Cela vaut également pour les plantes d’intérieur: les macramés verts naturels sont particulièrement beaux autour d’eux. En conséquence, les différents accessoires pour la maison sont connectés et l’image d’ensemble est harmonieuse.

Macramé comme panier suspendu ou bougeoir

Les plantes disparaissent rapidement à l’arrière-plan lorsqu’elles sont par terre dans un coin de la pièce. Si vous voulez faire de vos plantes un accroche-regard, les lumières de plantes en macramé sont bonnes pour vous. En conséquence, les plantes pendent au niveau des yeux comme dans une pochette en fil tressé. C’est important ici: le pot de fleur et la couleur du fil doivent être cohérents. Le fil naturel s’harmonise, par exemple, avec des tons dorés ou des couleurs pastel. Les plantes suspendues telles que le lierre sont particulièrement adaptées aux paniers suspendus.

Moins c’est plus: si vous souhaitez accrocher le panier suspendu à côté de cadres ou d’étagères, vous devez vous en tenir à une copie. Mais s’il y a suffisamment d’espace, vous pouvez évoquer une unité murale verte à partir de plusieurs macramés et créer une atmosphère tropicale. Les paniers suspendus doivent être décalés les uns des autres afin que chacun puisse développer son effet et qu’il n’y ait pas d’image parfaite forcée.

Les pochettes suspendues en macramé conviennent également pour contenir des bougies – à condition qu’elles soient dans un verre. Les lanternes ne sont pas seulement belles lorsqu’elles sont suspendues. Vous pouvez embellir les bougeoirs sur les tables avec un filet en macramé tissé.

Ce meuble va avec

Fabriquer des meubles ou des lampes entiers en macramé est réservé aux apprenants avancés. Des meubles en macramé sont disponibles à la vente. La cerise sur le gâteau dans le salon est, par exemple, un petit pouf tissé dans un style bohème. Un hamac ou une chaise suspendue se marie également bien avec la décoration décontractée en macramé. Les abat-jours en macramé ou en rotin créent une atmosphère chaleureuse et se fondent dans l’image globale.

La combinaison harmonieuse de l’art du nouage, qui est principalement conservé dans des tons naturels, est le bois. Des meubles de haute qualité en bois massif et en matériaux naturels donnent la touche finale au style bohème décontracté. Les macramés dans des tons naturels se marient particulièrement bien avec les meubles blancs ou beiges; le fil foncé s’accroche mieux près des meubles sombres.

