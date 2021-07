Tencent rachète Sumo Digital pour 1,3 milliard de dollars

Le géant chinois de la technologie Tencent Holdings va racheter Sumo Digital, une société britannique qui a développé des jeux vidéo issus de la saga Virtua Tennis ou Sonic Team Racing.

Tencent ne s’arrête pas dans ses efforts pour racheter de plus en plus de sociétés de jeux vidéo, et c’est aujourd’hui au tour de Sumo Digital. Tencent achètera Sumo Digital pour une somme énorme, Change pour notre patron bien-aimé Anastasio (@Mechaheadz). « Agarrarsus » car le géant chinois Tencent rachète Sumo Digital pour près de 1,3 milliard de dollars. Plus de 1000 millions d’euros.

Nouvelles qui pourraient vous intéresser :

Selon le PDG de Sumo, Ian Livingstone : « Le conseil d’administration de Sumo est fermement convaincu que la société bénéficiera du vaste écosystème de jeu de Tencent, de son expertise industrielle éprouvée et de ses ressources stratégiques.

Si nous lisons les nouvelles dans la source officielle, ., ils donnent les données en livres. L’achat est pour 919 millions de livres. Maintenant, Tencent sort un studio de jeux vidéo britannique qui a derrière lui plusieurs jeux vidéo de course Virtua Tennis, Out Sun 2 ou Sonic. Mais rassurez-vous car ces jeux vidéo n’appartiennent pas à Sumo Digital, mais à SEGA.

Sumo Digital est une entreprise qui en plus de SEGA, a travaillé sur de nombreux autres développements tels que Forza Horizon 2, Little Big Planet 3, Hitman et Hitman 2 ou celui qui ne sort quasiment jamais Crackdown 3. Vous pouvez lire l’intégralité de l’actualité de Sumo Digital par Tencent à partir du lien ci-dessous.