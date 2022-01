Temuera Morrison et Ming-Na Wen font allusion au succès de « The Book of Boba Fett »

L’audition de Disney+ continuez à profiter de la série « Le livre Boba Fett », la nouvelle production originale de Star Wars, créée par Lucasfilm exclusivement pour le service de streaming.

La nouvelle histoire met l’accent sur le retour de l’ancien chasseur de puzzle joué par l’acteur néo-zélandais Temuera Morrison, et le mercenaire Fennec Shand, joué par l’actrice américaine Ming-Na Wen, qui sont pour le côté criminel de la Galaxie vers les sables de Tatooine pour revendiquer leur droit au territoire qui était autrefois sous le règne de Jabba le Hutt et de son syndicat du crime.

Dans ce sens, Morrison et Wen ils ont donné leur avis sur l’expérience avec leurs personnages et les créateurs de la série ont ajouté des impressions à leur sujet. Dans cette nouvelle série Disney +, le personnage de Boba Fett a le rôle principal où l’on peut voir plus de son histoire, sa personnalité et dans sa situation actuelle.

Il y a longtemps, Boba était présumé mort sur les sables dangereux de Tatooine, pour être relancé dans la première saison de The Mandalorian, la première série Star Wars originale pour Disney +, sortie en novembre 2019.

De son côté, Temeura Morrison souligne que l’interprétation du personnage de Boba Fett ouvre une nouvelle ère dans son histoire personnelle avec la saga, puisqu’il y a des décennies il a donné vie à Jango Fett -le père de Boba- dans Star Wars : Episode II – Le Attaque des clones et personnification de plusieurs soldats clones dans STAR WARS : ÉPISODE III – La Revanche des Sith.

Actuellement, Morrison a indiqué que sa participation à ‘Le livre de Boba Fett’ est « un retour passionnant ». Dave Filoni, co-producteur exécutif, co-réalisateur et co-scénariste de la série, a souligné l’incroyable présence de Morrison à l’écran, tandis que Robert Rodriguez, un autre des producteurs exécutifs et réalisateurs, a déclaré : « Temmy apporte chaque aspect de lui-même lorsqu’il joue au personnage. Je pense que le public sera surpris de voir à quel point ce personnage est sympathique grâce à Tem.

Pour sa part, Ming-Na Wen, jouer Fennec Shand est « tout simplement un rêve devenu réalité ». Comme Boba, son personnage est apparu dans la première saison de The Mandalorian, où il a été ramené à la vie par Fett lui-même.

« J’ai tellement investi de moi-même dans ce rôle. C’est vraiment le rôle rêvé d’une vie. Je suis un grand fan de Star Wars, et faire partie de l’héritage de Bob Fett me laisse sans voix. »Wen a commenté. Pour sa part, Rodríguez a assuré qu’il aime travailler avec l’actrice. « C’est le complément parfait pour Boba. Ils forment l’équilibre idéal », a-t-il révélé.

Enfin, l’actrice a souligné qu’en tant que duo, ils avaient « une chimie incroyable ». « C’est toujours agréable quand la caméra peut capturer un peu de cette ambiance qui se produit entre deux acteurs lorsqu’ils interagissent avec autant d’énergie », Colline.

Où peut-on voir la série ?

La série est disponible sur Disney+ et propose de nouveaux épisodes tous les mercredis sur la plateforme de streaming.

