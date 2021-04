Temtem va ajouter l’île Cipanku et la prise en charge des cartes d’activité dans une grande mise à jour sur PS5

Les choses ont été un peu calmes sur tout ce qui concerne Temtem, mais cela est sur le point de changer. Le RPG de collection de monstres est en accès anticipé depuis un certain temps maintenant, et bien que cela ne se termine pas pour l’instant, une grande mise à jour du jeu est sur le point d’arriver sur PlayStation 5. Une fois la mise à jour installée, vous pourrez visiter Cipanku Island, un tout nouveau territoire dans la vaste carte du MMO.

Écrivant sur le blog PlayStation, le directeur du jeu Guillermo Andrades discute de ce que ce nouvel emplacement apporte à la table. Tout d’abord, les joueurs pourront découvrir le tout nouveau Temtem à attraper et à combattre. L’île de Cipanku abritera des créatures à thème électriques / numériques, ce qui renforcera sans aucun doute votre équipe.

De plus, la mise à jour présente les Lairs, des activités de groupe dans lesquelles vous et jusqu’à quatre autres vous battez pour éventuellement trouver et attraper un Temtem mythique. Les repaires donnent à chaque participant un chemin unique et généré aléatoirement, mais les ressources sont partagées entre les joueurs, vous devrez donc travailler ensemble malgré votre séparation. Fait intéressant, lors d’une course Lair, vous devez former une équipe de Temtem à la volée; vous n’accepterez pas vos brutes endurcies au combat.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons un système de téléportation qui vous permet de parcourir la carte du monde plus rapidement et la mise en œuvre complète de la carte d’activité avec toutes les quêtes du jeu. Le jeu a encore du chemin à parcourir jusqu’à ce qu’il soit terminé, mais cela semble être une mise à jour lourde que les fans peuvent faire.

La mise à jour arrive aujourd’hui sur PS5. Êtes-vous impatient d’explorer l’île de Cipanku à Temtem? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.