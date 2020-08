Temtem, le MMO de type Pokémon, arrive sur PS5

Image: Crema

Monster collectionnant la bonté pour la prochaine génération

Temtem a été initialement publié en tant que jeu à accès anticipé sur PC, mais en 2021, le MMO de collection de monstres arrivera également sur les consoles. L’événement State of Play de Sony révélé Temteml ‘arrivée sur PlayStation 5.

Dans notre évaluation initiale du jeu, nous l’avons appelé une expérience hardcore qui serait parfaite pour les fans de Pokémon à la recherche d’un vrai défi. Alors que le lancement a été entaché de problèmes de connectivité et d’un manque de monstres divers à collecter, au fil du temps, l’expérience massivement multijoueur s’est étendue et améliorée. Le développeur Crema a ajouté des dizaines de nouveaux amis à collectionner, un mode photo, un mode «nuzlocke» axé sur la mort permanente, des clubs gérés par les joueurs et de nouveaux lieux, comme une réserve faunique où les monstres exposés changent chaque semaine. Les correctifs ont également introduit plus de complexité pour les monstres existants grâce à des mécanismes tels que les traits et les techniques.

Les futures mises à jour de la version PC promettent de créer des logements pour les joueurs, plus de zones et, bien sûr, plus de monstres. Vraisemblablement, la prochaine version PlayStation 5 de Temtem aura bon nombre de ces fonctionnalités dès le départ.

