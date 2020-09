Tempting: les crinières d’été des stars

02.09.2020 09h00

Quiconque connaît Sarah Hyland, Heidi Klum, Adele ou Lena Meyer-Landrut sinon seulement bien entretenu, sera étonné. Les dames célèbres ont apparemment découvert le look frisé sauvage par elles-mêmes.

Les chaudes journées d’été mettent les gens de bonne humeur – et beaucoup de boucles. De nombreuses célébrités, nationales ou internationales, se montrent de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux avec de belles crinières. Certains d’entre eux aideront probablement, tandis que d’autres peuvent naturellement se réjouir de la coiffure d’été sauvage. La star de «Modern Family» Sarah Hyland (29 ans) s’est également présentée à plusieurs reprises avec des boucles accrocheuses. Plus récemment, lorsqu’elle s’est tenue devant la caméra pour l’émission de télé-réalité “RuPaul’s Drag Race”. Tordus en boucles, les longs cheveux de l’actrice n’ont soudainement atteint que son menton.

Heidi Klum devient un gros chat

Le mannequin et star de la télévision Heidi Klum (47 ans) est connue pour ses longs cheveux blonds. Elle a également suivi la tendance cette saison et a récemment impressionné par une crinière sauvage et bouclée. Pour son travail de jury chez «America’s Got Talent», elle a enfilé un costume deux pièces de style léopard, auquel la coiffure d’été shaggy allait parfaitement. Le joueur de 47 ans avait rarement été vu avec des boucles aussi sauvages.

On peut dire la même chose de la chanteuse Adele (32 ans, “Hello”). La fille britannique est devenue connue pour ses courbes beaucoup plus et sa coiffure toujours glamour au brushing ou updo. Maintenant qu’elle a perdu environ 45 kilos, elle a posé sur Instagram avec une nouvelle sensation corporelle et une tête bouclée qui était auparavant atypique pour elle. On ne sait pas s’il s’agit simplement d’un hommage à Beyoncé (38 ans) et à son nouveau clip vidéo ou si Adele s’est complètement réinventée avec la perte de poids. Le fait est que les boucles du chanteur sont excellentes.

Lena Meyer-Landrut tout naturellement

Lena Meyer-Landrut (29 ans, «Traffic Lights») porte ses cheveux parfois courts, parfois longs, parfois droits, parfois ondulés. Cet été, elle semble avoir décidé de montrer également plus de boucles. À quoi ça ressemble quand la chanteuse prend un bain de soleil sur le balcon de sa mère? Assez moelleux. Parce que les boucles brun foncé dominent la tête de Meyer-Landrut. Effronté et ludique – parfait pour l’été.

