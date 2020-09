“Temps très dangereux”: Melania Trump défend son mari

Parce qu’il aurait fait des commentaires désobligeants sur les soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale, les critiques pleuvent à nouveau sur le président aux États-Unis. Maintenant, sa femme saute sur le côté: les allégations sont fausses, a tweeté Melania Trump – et la critique directe des médias.

Le président américain Melania Trump a défendu son mari contre les allégations selon lesquelles il aurait fait des commentaires désobligeants sur les soldats américains décédés pendant la Première Guerre mondiale. La première dame a tweeté que les allégations n’étaient “pas vraies”. “Ce sont des moments très dangereux où l’on croit plus que tout autre chose aux sources anonymes et où personne ne connaît leur motivation. Ce n’est pas du journalisme – c’est de l’activisme.” C’est aussi «un mauvais service aux gens de notre grande nation».

La troisième épouse de Trump s’exprime rarement en public. L’élément déclencheur a été un article du magazine The Atlantic, selon lequel Trump a décrit les soldats américains décédés pendant la Première Guerre mondiale comme des “perdants” et des “idiots” lors d’un voyage en France il y a deux ans. Le président nie les allégations. Vendredi, le républicain, qui souhaite être réélu pour un second mandat en novembre, a déclaré qu’il s’agissait d’une “fausse histoire”. Pour lui, les soldats tombés au combat sont des «héros absolus».

La relation de Trump avec les forces armées du pays est compliquée. Le président souligne à plusieurs reprises qu’il a renforcé l’armée et lui a fourni plus d’argent. Cependant, au cours des dernières années, il y a eu des divergences d’opinion répétées avec les dirigeants militaires et des disputes ouvertes avec d’anciens généraux respectés.