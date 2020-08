Temps d’écran iPhone: mot de passe oublié? Vous pouvez le faire

Très pratique: depuis iOS 12, vous pouvez utiliser la fonction «Temps d’écran» pour suivre le temps que vous passez activement avec votre smartphone. Et vous pouvez fixer des délais. Ce n’est pas pratique si vous oubliez ensuite le code temporel de l’écran pour l’iPhone, car il peut bloquer des fonctionnalités de base telles que les achats intégrés. Mais ne vous inquiétez pas, il existe une solution à ce dilemme.

Par Margarete Hayduk

Vous avez défini des délais pour vous ou vos enfants pour utiliser des sites Web ou des applications. Et le code temporel de l’écran garantit que vous seul pouvez ajuster les temps d’utilisation et apporter d’autres modifications. Et puis le pire des cas s’est produit – vous avez oublié le code temporel de l’écran pour l’iPhone. Cependant, une fois que vous avez défini des restrictions, vous ne pouvez plus les réactiver sans le mot de passe. Et maintenant? Heureusement, le code peut être facilement réinitialisé.

Réinitialiser le code temporel de l’écran sur votre appareil: voici comment

Les étapes suivantes s’appliquent à l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch.

Mettez à jour votre appareil avec la dernière version d’iOS ou d’iPadOS. Allez dans “Paramètres” puis dans “Temps d’écran”. Sélectionnez «Modifier le code temporel de l’écran», puis sélectionnez à nouveau «Modifier le code temporel de l’écran». Maintenant, appuyez sur “J’ai oublié votre code”. Lorsque vous avez configuré le code temporel de l’écran pour l’appareil Apple, votre identifiant Apple et votre mot de passe ont été demandés. Entrez maintenant les deux. Vous pouvez maintenant définir un nouveau code temporel à l’écran. Saisissez-le puis confirmez-le pour l’activer.





Si votre appareil ne peut pas être mis à jour, il existe une autre option: vous devez le réinitialiser aux paramètres d’usine et le configurer en tant que nouvel appareil. Ensuite, vous pouvez supprimer le code temporel de l’écran et en créer un nouveau. Important: la restauration à partir d’une sauvegarde ne vous aidera pas si vous avez oublié le code temporel de l’écran. Vous pouvez découvrir comment réinitialiser un iPhone dans notre guide.

Réinitialiser le code de temps d’écran pour votre enfant: pour les organisateurs familiaux uniquement

Si vous avez défini l’heure d’écran de votre enfant via le soi-disant «partage familial», le cas est un peu différent. La réinitialisation du code n’est pas possible sur son appareil, mais cela fonctionne toujours par un petit détour. Pour ce faire, accédez à l’appareil de l’organisateur familial.

Les étapes suivantes s’appliquent également à l’iPhone, à l’iPad et à l’iPod touch.

Mettez à jour l’appareil de l’organiseur familial avec la dernière version d’iOS ou d’iPadOS. Allez dans “Paramètres” puis dans “Temps d’écran”. Sous Famille, appuyez sur le nom de l’enfant. Sélectionnez «Modifier le code temporel de l’écran», puis sélectionnez à nouveau «Modifier le code temporel de l’écran». Vous devrez peut-être confirmer votre identité avec un code d’appareil ou Face ID / Touch ID. Vous pouvez maintenant définir un nouveau code temporel à l’écran. Saisissez-le puis confirmez-le pour l’activer.

Vous pouvez en savoir plus sur la fonction de libération de la famille dans notre guide.

Résumé