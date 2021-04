Temps de jeu de Resident Evil 7: combien d’heures de jeu RE7 nécessite-t-il?

Titre d’horreur Capcom Resident Evil 7 est le 24 janvier pour Playstation 4, Xbox One et le PC a été libéré. En mai 2018, le jeu sortira enfin pour la console hybride Commutateur Nintendo. Les joueurs vraiment difficiles peuvent également découvrir RE7 d’un point de vue très spécial grâce au mode VR pour la PlayStation VR.

Combien d’heures dure Resident Evil 7?

Dans « Resident Evil 7 », vous êtes principalement dans la maison de la famille Baker et ses environs immédiats. En général, vous pouvez utiliser tout le temps de jeu dont vous avez besoin pour un tour environ 10 à 15 heures peut être spécifié. Cependant, le temps de jeu final dépend fortement de votre style de jeu individuel. De plus, le choix du niveau de difficulté influe sur le temps que vous aurez à faire. Comme il y a aussi des énigmes dans « Resident Evil 7 », le temps de jeu peut être un peu allongé à certains endroits.

Si vous souhaitez lire toutes les notes et obtenir un avantage décisif dans la lutte contre vos adversaires grâce à des munitions cachées et autres extras, vous devez prévoir l’une ou l’autre des heures supplémentaires.

Les vétérans qui ont déjà réussi quelques tours peuvent même obtenir le titre d’horreur en moins de quatre heures fini, pour lequel il y a même un trophée correspondant.

Jouez-vous « Resident Evil 7 » dans Mode VR il se peut que vous ayez besoin d’un peu plus de temps. Après tout, vous devez accepter une toute nouvelle perspective et des commandes adaptées.

De combien de temps de jeu les DLC pour Resident Evil 7 ont-ils besoin?

Une fois que vous avez terminé le jeu principal, vous pouvez commencer avec les deux DLC payants pour « Resident Evil 7 », ce qui vous donnera du temps de jeu supplémentaire. « End of Zoe » et « Not a Hero » vous offrent des options supplémentaires en fonction de votre façon de jouer 60 à 120 minutes de temps de jeu.

De quoi parle Resident Evil 7?

Dans « Resident Evil 7 », vous contrôlez le personnage nommé jusqu’ici complètement inconnu dans la franchise Ethan Wintersqui part à la recherche de sa femme disparue, Mia, dans la ville fictive de Dulvey, en Louisiane. Dans la maison pourrie de Famille Baker il tombe sur une mystérieuse cassette vidéo qui cache la calamité à venir. La famille Baker de Jack, Marguerite, Lucas, Zoe et Eveline Baker est entourée d’un sombre secret. Et c’est donc à Ethan de résoudre ce secret dans « Resident Evil 7 » (site officiel).

Aussi dans Village de Resident Evil 8, qui sortira le 7 mai 2021, est Ethan Winters le protagoniste. Les détails de l’intrigue n’ont pas encore été publiés, mais selon un initié de l’industrie, Capom a créé RE7, RE8 et « Resident Evil 9 » comme une trilogie avec une histoire cohérente. Ce n’est qu’avec des ramifications ultérieures que l’éditeur et le développeur deviennent faire probablement sans numérotation et ne concevez que des brins narratifs autonomes.

Vous pouvez voir notre test complet pour « Resident Evil 7 » ici lire à travers.