Temps de jeu de FromSoftware Games : c’est le temps dont vous avez besoin pour Dark Souls and Co

Les jeux du studio développeur À partir du logiciel jouissent désormais d’un statut culte dans la communauté des joueurs. L’intérêt pour est donc élevé Anneau Elden, le matin 25 février 2022 apparaît.

Si vous ne voulez pas attendre jusque-là pour vous lancer dans la mêlée, vous pouvez également vous consacrer aux jeux précédents. Nous avons résumé pour vous combien de temps de jeu vous devez planifier les titres individuels. Gardez à l’esprit que ces temps peuvent varier en fonction du style de jeu et de l’expérience.

Temps de jeu de Demon’s Souls Remake

Commencer Les âmes du démon, initialement sorti en 2009 et refait en novembre 2020 pour Playstation 5 a été publié. Vous avez l’autre le plus détaillé possible conservé à l’original, mais peaufiné un peu le jeu et optimisé pour la nouvelle génération de consoles. Le concept et la conception du monde du jeu ont ouvert la voie à la série Dark Souls qui a suivi.

© Japan Studio/Bluepoint Games

dans le moyenne vous serez 34 heures besoin de terminer le jeu. Cependant, ce temps dépend de combien vous explorez et de ce que vous voulez faire. Si vous vous concentrez sur le passage le plus rapide possible, vous pouvez atteindre votre destination après env. 24 heures atteindre.

Si vous vous accordez un peu plus de temps et souhaitez découvrir des choses hors des sentiers battus, il vous faut environ 33 heures Donc. Si vous voulez vraiment voir tous les angles et aborder toutes les quêtes secondaires, vous dépenserez jusqu’à 60 heures dans le monde de Boletaria.

Temps de jeu de Dark Souls Remastered

La première partie de Trilogie Dark Souls a également reçu une nouvelle édition en 2018. dans le remasters Vous pouvez vous attendre au même jeu qu’avant, mais il a été optiquement préparé pour cela. Cela vous permettra d’en savoir plus sur la malédiction des morts-vivants qui a affligé le royaume de Lordran, même sur les nouvelles consoles.

© FromSoftware/Bandai Namco

Cette version inclut déjà le DLC précédemment payant « Artorias of the Abyss ». Par conséquent, vous devriez une moyenne de 47 heures planifier jusqu’à ce que vous ayez l’aventure derrière vous. S’il vous suffit de voir le générique le plus tôt possible, vous arriverez à environ 28 heures de jeu en dehors.

Avec plus d’exploration du monde du jeu et l’accomplissement de certaines quêtes secondaires qu’il faut parfois chercher avec soin, « Dark Souls Remastered » peut aussi concerner 46 heures profiter de. Si vous souhaitez profiter à 100% du jeu, le temps nécessaire passe à environ 70 heures.

Temps de jeu de Dark Souls II

L’histoire de Âmes sombres II s’inscrit dans la lignée de son prédécesseur, même si de nombreuses années se sont écoulées en termes de contenu. Dans la version « Scholar of the First Sin » sont déjà trois DLC contenir. C’est ce que vous allez faire avec ce jeu dans le 65 heures en moyenne et donc le plus longtemps occupé de tous les titres FromSoftware. Cependant, les joueurs qui sont guidés par l’histoire vaguement racontée peuvent déjà le faire après environ 37 heures en finir avec ça.

© FromSoftware/Bandai Namco

Mais il y a plus à découvrir dans le monde de Drangleic. Si vous tenez compte de cet appel, le temps de jeu augmente à environ 66 heures. Et si vous développiez ensuite l’ambition de mener à bien vos réalisations, un total d’environ 113 heures dans Dark Souls 2. Du coup, les fans de Souls en particulier devraient en avoir pour leur argent, pour qui les autres jeux se sont terminés trop vite.