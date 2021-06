Temps de jeu approximatif pour « Elden Ring » révélé

Suite à la confirmation de la sortie de « Elden Ring » prévue pour le 21 janvier 2022, de multiples interviews ont commencé à émerger par l’équipe de FromSoftware cherchant à révéler certains des secrets de l’un des titres les plus attendus de l’industrie du jeu vidéo actuel. , qui ont commencé à prendre effet.

Le plus notable est peut-être celui que Famitsu a récemment fait à Hidetaka Miyazaki, directeur du développement de ce titre et reconnu dans la sous-culture des joueurs comme le créateur de « Dark Souls », l’une des sagas de jeu de rôle les plus populaires et les plus influentes d’aujourd’hui. .

Miyazaki a été interrogé sur le temps de jeu total qui doit être investi pour terminer « Elden Ring », ce que le créateur a souligné en un total d’environ 30 heures. Evidemment le réalisateur précise que c’est sans tenir compte des déviations, mésaventures ou décès qui ont lieu.

La citation exacte de Miyazaki (selon une traduction de ComicBook.com) souligne que le créateur n’est pas tout à fait sûr du temps qu’il faudra à chaque joueur pour réussir « Elden Ring », donc la « marque des 30 heures » est celle qu’il laisse lui-même à l’antenne avec un peu d’incertitude à ce sujet.

« Avec Elden Ring, nous avons appliqué toute notre expertise en matière de dark fantasy et d’action RPG qui a été cultivée à travers la série Dark Souls, afin de créer une évolution classique et courageuse du genre », a commenté Miyazaki dans le cadre de la récente annonce de le jeu. dans l’édition 2021 du Summer Gamer Fest.

L’une des raisons pour lesquelles « Elden Ring » est si attendu par le grand public est due à la participation de George RR Martin. L’auteur de la saga fantastique épique « A Song of Ice and Fire », qui a servi de base à la série HBO « Game of Thrones », était chargé de construire le monde fantastique du jeu et les légendes des personnages qui habitent dans lui, « Elden Ring » sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC via Steam.