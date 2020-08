Temps d’arrêt efficace: stratégies de récupération pour le travail

Besoin d’un regain d’énergie rapide? Si vous voulez passer la journée concentré et productif, vous devez connaître ces stratégies pour de courtes pauses dans le travail quotidien.

Vous ne faites pas de progrès avec votre rapport de projet? Vous manquez une idée géniale pour la prochaine ébauche? Vous ne savez pas par quel e-mail commencer?

Temps pour une pause. Quiconque prend ensuite son smartphone et se connecte à Instagram ou au groupe de discussion Whatsapp du club de football n’est généralement pas plus intelligent par la suite.

Un repos efficace au travail semble différent. Il est préférable pour les employés de prendre une pause déjeuner de 45 à 60 minutes et de faire une mini-pause le matin et l’après-midi, recommande Utz Niklas Walter, directeur de l’Institute for Workplace Health Consulting (IFBG). Et comment les employés utilisent-ils au mieux ces courtes pauses? Quelques suggestions:

Pause pour les yeux

Ceux qui travaillent sur PC peuvent laisser leurs yeux se détendre un peu. Pour ce faire, vous fermez les yeux un instant et massez-les. Ou vous regardez consciemment au loin pendant un moment, explique Walter. «Vous pouvez dessiner un huit avec vos yeux plusieurs fois», explique Walter. “Vous pouvez le faire les yeux ouverts ou fermés.” Il est également relaxant de poser la paume de la main sur vos yeux ou de cligner des yeux consciemment plusieurs fois.

Compter les respirations

Un simple exercice de respiration convient également pour une mini-pause. Pour ce faire, vous inspirez pendant trois ou cinq secondes, puis expirez à nouveau pendant trois ou cinq secondes. Vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. «Cela vous calme, abaisse votre rythme cardiaque et est tout simplement bon pour vous», déclare Walter.

Faire une sieste

Utz Niklas Walter recommande de dormir 15 minutes – et non plus. “Vous pouvez bien faire ça en une heure de pause déjeuner si vous le planifiez.” Si nécessaire, vous dormez à votre bureau. Mais il vaut mieux se retirer dans un endroit calme et peut-être même s’allonger.

“Si vous vous endormez rapidement, vous réglez votre réveil à 17 minutes à l’avance, par exemple.” Si vous ne pouvez pas si bien vous éteindre, vous devriez essayer 20 minutes et approchez lentement. “Même dix minutes de sommeil peuvent signifier quelques heures d’amélioration des performances.” Mais Walter insiste: «La sieste doit être apprise». Cela peut donc prendre un certain temps avant que cela fonctionne.

Développer des routines

L’habit est une bonne aide dans le travail quotidien. Par exemple, si vous souhaitez intégrer plus de mouvement, vous devez l’automatiser autant que possible. Ainsi, vous pouvez vous tenir sur une jambe en attendant le café, par exemple. Cela renforce les muscles du pied, a un effet positif sur les muscles profonds du dos et entraîne le sens de l’équilibre. Il devrait également être courant de boire suffisamment, c’est-à-dire au moins 1,5 litre par jour. Un bon point de départ est de boire un verre d’eau à chaque pause.

Prenons l’exemple des fumeurs

Bien sûr, vous n’avez pas besoin de vous habituer à un vice malsain pour une pause détente. Mais de nombreux fumeurs font encore certaines choses bien, dit l’entraîneur et psychologue Kristine Qualen: «Ils sortent pendant une minute et ont souvent une petite communauté où vous pouvez parler de toutes sortes de choses. C’est la stimulation et la rupture en même temps.

Modification du menu du déjeuner

Kristine Qualen sait que d’autres personnes et d’autres aliments peuvent avoir un caractère revigorant. Elle conseille d’essayer de nouveaux restaurants ou food trucks pendant la pause déjeuner. Autre possibilité: mettre en place une sorte de groupe de cuisine. Pour ce faire, les collègues se réunissent et cuisinent à tour de rôle une fois par semaine pour le groupe. Le repas peut également être préparé le soir puis amené au travail pour la pause déjeuner.

N’appliquez pas trop de pression

Si vous remarquez que vous avez un blocage dans votre tête, vous ne devriez pas vous forcer à continuer à travailler. Il vaudrait mieux se promener un instant, prendre un café ou peut-être même écouter de la musique un instant, recommande le psychologue du travail Qualen. “Relâchez brièvement la tête pour sortir de la concentration constante.” Ce qui peut aussi aider, c’est de créer de l’ordre: ranger le bureau, trier les documents ou consulter la liste des choses à faire de la journée.

Reviens à l’intérieur

Beaucoup ont perdu le fil pendant la pause et ont du mal à se remettre sur les rails. Walter recommande de ne travailler sur une tâche que peu de temps avant la fin, puis de faire une pause. «Vous ne terminez pas la tâche, vous pouvez donc la reprendre», explique-t-il. Les documents nécessaires devraient idéalement être laissés ouverts pendant la pause. Vous savez donc par la suite où vous vouliez recommencer.

Pour d’autres, il peut être utile de diviser la journée de travail en sections avant de commencer, selon Qualen. Vous faites une pause après chaque étape. Cela facilite le retour sur la bonne voie après la pause. “Vous avez quelque chose de prêt et vous savez déjà où vous voulez continuer.”