Tempête solaire susceptible de frapper la Terre aujourd’hui : le GPS, Internet, les satellites pourraient être affectés

12 juillet 2021 17:58:50 IST

Une tempête solaire devrait frapper la Terre aujourd’hui, le 12 juillet. Les vents solaires se déplaçant à une vitesse de 1,6 million de kilomètres par heure devraient frapper la Terre aujourd’hui et pourraient avoir un impact sur le GPS et l’Internet haut débit signalés L’express indien.

Un flux de particules chargées et de vents solaires à grande vitesse ont été créés lorsqu’un trou s’est ouvert dans l’atmosphère du soleil.

Ces éruptions solaires sont des explosions à la surface du Soleil qui libèrent ensuite de la lumière, des particules à grande vitesse et de l’énergie dans l’espace. La première éruption solaire de cette année arrivé le 3 juillet.

On s’attend à ce que les vents solaires provoquent une tempête géomagnétique dans la magnétosphère. Les tempêtes causées par l’échange efficace d’énergie lorsque les vents solaires pénètrent dans l’espace terrestre sont appelées tempêtes géomagnétiques. Selon un rapport en Perspectives, cette tempête mineure dans la magnétosphère pourrait entraîner des aurores dans les régions de latitude nord et sud.

L’express indien rapporte que les satellites qui se trouvent dans la couche supérieure de l’atmosphère pourraient être affectés en raison de la tempête géomagnétique. Les technologies telles que le signal de téléphonie mobile, la télévision par satellite et la navigation GPS peuvent être affectées en raison de la tempête. Il est probable que les réseaux électriques pourraient également ne pas être opérationnels en raison de la tempête solaire.

Citant le Space Weather Prediction Center des États-Unis, la publication a indiqué que la communication radio à haute fréquence pourrait également ne pas fonctionner pendant une heure.

Les éruptions solaires ont été marquées au niveau X1 par le Centre où X désigne la classification et le nombre désigne la force de l’éruption. Les plus petites fusées éclairantes sont de la classe A. Il est suivi de B, C, M et X.

