Tempest Rising est un RTS unique dans le style de Command & Conquer

Ceux qui préfèrent les méthodes traditionnelles peuvent se rappeler les vénérables prédécesseurs du RTS, la série Command & Conquer.

En effet, Usine sidérurgique Slipgate3D Realms et THQ Nordic le font, et par conséquent, ce jeu m’a immédiatement rappelé une version futuriste de Command & Conquer: Tiberian Sun.

Un RTS d’aspect très traditionnel appelé Tempest Rising a été révélé lors de la conférence THQ Nordic d’aujourd’hui. Il sortira en 2023.

Tempest Rising se concentre sur un combat pour une installation à combustible nucléaire qui crée de l’énergie liquide pure ou un tel jargon technique et comporte trois côtés en tout, dont deux ont des campagnes à jouer. Je pense que c’est un aussi bon motif que pour les astéroïdes magiques et les comètes de se tirer dessus.

Les Forces de défense mondiales autoproclamées sont une alliance militaire technologiquement avancée. La Tempest Dynasty, une coalition révolutionnaire avec « un armement supérieur et de superbes défenses », combat l’invasion des GDF.

Bien que la troisième faction n’ait pas été révélée, je parie sur des mutants ou des créatures végétales dévoreuses de radiations nucléaires.

Le gameplay de Tempest Rising est similaire à celui des anciens jeux de stratégie en temps réel. En utilisant des unités d’extraction pour collecter des matériaux dans les champs, vous pouvez créer une forteresse et une armée.

Pour défendre et menacer l’économie et la maîtrise de la carte de vos adversaires, vous devez vous concentrer sur la microgestion de vos unités.

Il contient sans aucun doute les éléments traditionnels que vous recherchez, comme les barils rouges explosifs, mais il comprend également des idées plus contemporaines comme les pouvoirs d’appel et les objectifs secondaires associés entre les missions de campagne pour gagner des récompenses. Heureusement, tout au long de l’exposition, nous avons appris quelques informations sur l’intrigue et quelques mécanismes de jeu.

Les joueurs peuvent choisir entre trois camps jouables dans Tempest Rising, qui se déroule en 1997 sur une Terre qui a été dévastée par la première guerre nucléaire et propose trois armées jouables différentes, chacune avec son propre type de jeu et ses caractéristiques spéciales.

De plus, il existe des options d’escarmouche et de multijoueur qui vous mettront en relation avec d’autres équipes en fonction de vos performances lors des matchs précédents.