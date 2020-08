Témoin au procès contre le chef de clan: Bushido: “J’ai été forcé”

Le rappeur Bushido et le chef d’un clan arabe, partenaires commerciaux depuis des années, sont maintenant assis l’un en face de l’autre dans un tribunal de Berlin. Le témoignage porte sur l’argent, mais aussi sur les menaces et la violence. Le juge laisse passer les doutes sur les descriptions de Bushido.

D’abord un bras de fer d’une heure pour continuer le témoignage du rappeur, puis Bushido a résolument repris la barre. De l’autre côté, le principal accusé, le chef du clan Arafat Abou-Chaker, s’est présenté extérieurement immobile devant le tribunal de district de Berlin. Il était autrefois considéré comme le partenaire commercial proche du rappeur dans le secteur de la musique. Ce que Bushido a maintenant décrit dans le processus sonnait un peu différemment. “Je n’ai jamais eu l’intention de l’impliquer”, a déclaré le joueur de 41 ans à propos des relations financières. Après qu’Abou-Chaker l’ait aidé à sortir d’un contrat, il a dû lui donner “30 pour cent de tout”.

Bushido, de son vrai nom Anis Ferchichi, a de nouveau été entouré de gardes du corps et amené dans la salle d’audience. Il est dans la procédure pour tentative de chantage prédateur intense, privation de liberté, lésions corporelles dangereuses, coercition, insulte et infidélité de la victime présumée et également co-plaignant. Au quatrième jour des négociations, il devrait s’agir des contacts avec Abou-Chaker.

Le rappeur est retourné en 2004. Il voulait se séparer de sa maison de disques, Aggro Berlin. Cependant, au départ, le label ne voulait pas signer l’accord d’annulation, des exigences financières élevées ont été faites. Il n’a pas vu de possibilité légale, a déclaré le rappeur en tant que témoin. Il a ensuite connu Abou-Chaker par l’intermédiaire d’un ami. Auparavant, la connaissance avait déclaré qu’Abou-Chaker était «la seule personne» à «pouvoir faire signer» sous peu.

Bushido: “Totalement intimidé”

Après quelques rencontres, ils se sont rendus à son ancien label. Abou-Chaker a exigé «Ici, signe» et était également palpable. Après la signature de l’accord, Abou-Chaker a demandé ce qu’il obtiendrait en retour. Sur une somme de 20 000 euros, que Bushido avait nommée, le chef du clan s’est mis en colère et a fait sa demande. Bushido a déclaré qu’il était “totalement intimidé”. Après tout, il a accepté de donner 30% de «tout ce qu’il avait et gagnerait jamais» au chef de clan. Il n’a pas osé dire qu’il trouvait la demande absurde. “J’ai été forcé”, a déclaré le rappeur.

Le chef du clan a collecté l’argent en franchise d’impôt, a déclaré Bushido. “J’ai payé des impôts sur 100 000 euros, payé 50 000 euros au bureau des impôts, il a reçu 30 000 euros sans facture.” Le musicien a calculé qu’il lui restait 20 000 euros. Selon l’acte d’accusation, des infractions pénales auraient dû être commises après la fin de ses relations d’affaires par Bushido en 2017. Abou-Chaker n’a pas voulu accepter cela et a demandé sans justification à Bushido de payer des millions et de participer à son entreprise de musique pendant 15 ans.

Juge: contradiction avec “bonne amitié”

Le juge a émis des doutes sur le récit de Bushido. Le juge président a déclaré à la fin de la deuxième journée du procès qu’il ressentait la contrainte que Bushido décrivait comme contredisant la “bonne amitié” qui était signalée au monde extérieur. Bushido n’a pas voulu confirmer qu’il entretenait une relation amicale avec Abou-Chaker.

Selon l’acte d’accusation, le rappeur aurait été menacé, insulté, détenu et blessé en décembre 2017 et janvier 2018. Le chef du clan a jeté une chaise et une bouteille d’eau sur le rappeur. Les frères, âgés de 39, 42 et 49 ans, sont inculpés de complices ou de complices. Seul l’homme de 39 ans est en détention. Les accusés sont restés silencieux sur les allégations.

Il y a eu un débat avant le témoignage du musicien le quatrième jour du procès. Les avocats de la défense ont dans un premier temps demandé l’accès à tous les interrogatoires du rappeur, y compris dans le cadre de procédures dans lesquelles les enquêtes ne sont pas encore terminées. Le tribunal a refusé. Le processus se poursuivra mercredi – vraisemblablement avec un autre interrogatoire de Bushido.