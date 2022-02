Telltale Games présente la première bande-annonce officielle de The Wolf Among us 2

Après plusieurs années, Jeux révélateurs bande-annonce dévoilée pour »Le loup parmi nous 2 ». La société a accompagné la bande-annonce via Twitter avec le message suivant : « Merci à tous les fans pour votre soutien alors que nous nous efforçons de rendre ce jeu le meilleur possible et de reconstruire Telltale du mieux qu’il peut être. » Le développement du jeu est en cours depuis 2017, date à laquelle l’entreprise a dû fermer complètement, en raison d’une mauvaise gestion de ses ressources.

Sorti en 2013, »Le loup parmi nous » est un jeu de mystère graphique épisodique basé sur les bandes dessinées »fables » par Bill Willingham. »Le loup parmi nous 2 » est redevenue une réalité après la relance de l’entreprise en 2019 par LCGDivertissementconfirmant que le jeu a été créé à partir de zéro, sans utiliser aucun des éléments d’origine ni aucun travail du projet d’origine.

��La bande-annonce de Wolf Among Us 2, tout est fait dans le moteur ! Merci à tous les fans pour leur soutien alors que nous nous efforçons de faire de ce jeu la meilleure façon possible – et de reconstruire Telltale de la meilleure façon possible. pic.twitter.com/6v6mmJEFZD – Telltale Games (@telltalegames)

« J’aime les jeux qui racontent des histoires et je pense que notre industrie devrait avoir une société spécialisée dans les jeux narratifs. Nous allons probablement garder le concept d’épisodes, mais avec un rythme différent. C’est un monde différent, du point de vue de la consommation. médias. J’ai besoin de voir comment les gens aiment être divertis. J’aime l’idée de regarder en rafale », a-t-il déclaré. Jean Ottilie le président de Telltale Games.

The Wolf Among Us 2 suivra les aventures de Bigby Wolf, un détective se déroulant dans un univers avec des créatures fantastiques dans le New York des années 1980. Le jeu propose un scénario bien fondé et convaincant, attirant les joueurs dans cinq épisodes de La première livraison.