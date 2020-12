Telltale Games fournit une mise à jour sur la saison 2 du loup parmi nous

Jeux Telltale officiellement révélé Le loup parmi nous La saison 2 l’année dernière, et contrairement aux rumeurs, elle n’a pas été diffusée aux Game Awards de cette année. Alors, naturellement, les fans se demandent ce qui se passe avec la deuxième saison du jeu, car nous n’en avons rien entendu depuis sa révélation.

Au cours du week-end, Telltale a fourni une mise à jour sur The Wolf Among Us Season 2, disant que le jeu est toujours en développement et qu’ils partageront plus d’informations sur la deuxième saison du jeu le moment venu. Vous pouvez consulter leur mise à jour ci-dessous.

«Nous savons que vous êtes ravi d’en savoir plus sur The Wolf Among Us 2. Et nous avons hâte de vous en dire plus quand le moment sera venu. Ce que nous pouvons dire, c’est que nous développons toute la saison en même temps et qu’il reste encore beaucoup à faire avant que nous soyons prêts à partager la suite pour le gang de Fabletown. Ce n’est pas encore le moment. «En ce qui concerne les questions sur les autres titres Telltale, certains jeux sont retournés aux propriétaires IP et leur destin n’est pas actuellement entre nos mains. «Pour l’instant, pensez à nous comme des fans – tout comme vous! Nous sommes une équipe dédiée à l’héritage Telltale pour les jeux narratifs, ici pour célébrer les classiques avec un œil sur ce qui va arriver. Et faites-nous confiance, quand le moment sera venu, nous aurons BEAUCOUP à discuter. «D’ici là, merci d’être fan avec nous. Puissiez-vous continuer à rester en sécurité et à vivre une 2021 saine et heureuse. »

Ce n’est pas la mise à jour la plus excitante, mais il est bon de savoir que la deuxième saison de The Wolf Among Us est toujours bien vivante.

Alors que The Walking Dead est la franchise de bannière de Telltale Games, la première saison de The Wolf Among Us pourrait être le meilleur jeu des studios, et les fans sont prêts à voir quelque chose de nouveau, car la première saison du jeu est sortie il y a plus de sept ans.

En 2018, pendant un certain temps, cela ressemblait à Telltale Games et toutes ses propriétés étaient mortes après l’annonce de la fermeture du studio. Heureusement, Skybound Games est venu et a aidé les développeurs à terminer la dernière saison de The Walking Dead.

Pour le moment, il semble que The Wolf Among Us Season 2 est la seule chose actuellement en développement chez Telltale Games, et nous devrions en savoir plus sur une date de sortie, ou au moins une fenêtre de sortie, à un moment donné au cours de l’année prochaine. .