Tellement devancé "Immortels Fenyx Rising" son grand modèle "Zelda"

Avec « The Legend of Zelda: Breath of the Wild » (« BOTW »), Nintendo a placé la barre assez haut pour les RPG en monde ouvert. Mais avec « Immortals Fenyx Rising », le développeur Ubisoft a laissé briller une nouvelle star dans le ciel du RPG – à mon avis, il est encore plus brillant que « BOTW ».

Je suis chaleureusement seul avec cette déclaration. Partout « Fenyx Rising » est comparé au très acclamé « Zelda » et encore une fois l’aventure de Link est censée être plus excitante et mieux mise en scène. Excitant peut-être, mais pas mieux mis en scène! « Immortals Fenyx Rising » bat « Breath of the Wild » à bien des égards – en commençant par le scénario et les personnages.

Moins de princesse dans le besoin – plus de pouvoir féminin!

L’histoire de fond de « Fenyx Rising » est rapidement racontée: Dans une version exagérée de la mythologie grecque, Fenyx est échoué sur la côte de l’île d’or après un naufrage. Son frère et tous les autres habitants du lopin de terre ont gelé en pierre parce que le démon du feu noir Typhon est prêt à faire des bêtises ici. Il a également attaqué les quatre grands dieux de l’île (Aphrodite, Hephaistus, Ares, Athéna) et les a transformés en figures impuissantes.

Déesse de l’amour Aphrodite perd son existence en tant qu’arbre, le dieu de la guerre Ares erre dans le désert en tant que coq, Héphaïstos a été condamné à une vie de robot sans souvenirs et Athéna est piégée dans le corps d’un enfant. Afin de libérer son frère de la malédiction de pierre, Fenyx doit restaurer les dieux à leur ancienne force et enfin vaincre Typhon.

Le tas de plumes sur la photo n’est autre qu’Ares, dieu de la guerre – seulement transformé.

Fenyx est une figure féminine par défaut. Après les premières étapes du jeu, vous pouvez choisir un personnage masculin pour le rôle principal, mais Fenyx est une femme sur toutes les affiches publicitaires du développeur. En soi, ce n’est pas nouveau, car il y a une multitude de protagonistes dans les jeux. Pensez à Lara Croft de « Tomb Raider », Aloy de « Horizon Zero Dawn » ou Ellie de « The Last of Us ». Mais comparé à « Breath of the Wild » – le jeu qui est si souvent utilisé comme référence – c’est définitivement quelque chose de nouveau.

« Combattez le méchant, sauvez la princesse et elle est à vous. » Ce stéréotype sexiste a dominé l’intrigue de nombreux jeux vidéo pendant des décennies, dont la série « The Legend of Zelda ». Avec « Breath of the Wild », beaucoup de choses se sont déjà passées, de sorte que le féminisme apparaît à de nombreux endroits du jeu. Mais quand je pense au fait que Nintendo avait donné des assurances avant la sortie du jeu que cette partie «briserait» les conventions de la série Zelda, le résultat final est plutôt médiocre.

Je comprends que le triangle amoureux fatidique entre héros, princesse et méchant est la partie principale de toute la série créée par Nintendo il y a plus de 30 ans. À cette époque, l’histoire désuète du chevalier qui sauve sa princesse a peut-être été inspirante. Aujourd’hui, ce scénario est tout simplement dépassé. J’aimerais que Nintendo rompe beaucoup plus avec les conventions ici.

Revenons à « Immortals Fenyx Rising », dans lequel le protagoniste n’a pas à sauver une princesse supposément faible, mais son frère qui a gelé à la pierre. Il est donc impuissant et a besoin d’aide. Entrez Fenyx, qui semble extrêmement humaine et accessible avec sa manière empathique, chaleureuse et drôle. Elle a du caractère, est courageuse et sait exactement ce qu’elle veut – j’aime ça.

Fenyx est émancipée: elle n’a pas besoin d’un homme pour l’aider et gère tout à elle seule – mais avec une force surhumaine. Elle est également émancipée car l’intrigue n’est pas une histoire d’amour. Elle n’est amie qu’avec d’autres personnages de l’histoire, il n’y a pas de temps pour le flirt et il n’y a apparemment aucun intérêt à cela – rafraîchissant! Au moins par rapport à « Zelda ».

Dieu merci, rien ne se passe entre eux deux! Cela ne rentrerait pas du tout.

Fenyx a pris mon cœur d’assaut

L’histoire de « Fenyx Rising », qui prend de la vitesse au cours du jeu, ne s’accompagne pas de gros rebondissements, mais est présentée de manière extrêmement charmante et humoristique. Le père des dieux Zeus et Prométhée racontent l’histoire hors écran et ne se prennent pas trop au sérieux. Mais non seulement ils font leurs petites blagues encore et encore. Fenyx et le messager des dieux Hermès, qui apparaît bientôt sur la scène, sont également sarcastiques et amusants. Le jeu a un humour tout aussi étrange que « Dungeons 3 ». Il ne s’agit pas seulement de ce que disent les orateurs ou les protagonistes – c’est aussi amusant de voir comment ils font beaucoup de choses.

Lorsque Fenyx obtient une autre barre d’endurance dans une cinématique, elle ne se contente pas de rester là et de prendre la pose de la victoire. Elle fait des grimaces pendant qu’elle s’entraîne sur un banc de musculation, fait des pompes ou frappe un sac de boxe en bâillant. De telles scènes ressemblent presque à des bandes dessinées et sont absurdement représentées, de sorte qu’elles assouplissent à plusieurs reprises l’expérience de jeu. Il n’y a pas de sérieux écrasant dans le gameplay. Dans « Breath of the Wild », c’est tout à fait approprié, car l’histoire raconte l’histoire d’un royaume battu. Personnellement, j’étais plus fasciné par l’humour de Fenyx Rising, mais c’est une question de goût.

Mécanique de jeu – donc la même et pourtant très différente

Ce n’est pas seulement l’histoire qui doit être bien racontée dans un jeu. Ce sont plutôt les mécanismes de jeu que nous traitons tout le temps dans le jeu. Si un jeu vidéo a une histoire passionnante mais n’est pas du tout facile à utiliser, je me désintéresse rapidement. Alors qu’en est-il de « Fenyx Rising » et « Breath of the Wild »? Après tout, « Zelda » est toujours très apprécié pour cela.

Tout d’abord, j’aime beaucoup le fait que mon personnage Fenyx devient nettement plus fort. Une nouvelle force ou la bénédiction d’un dieu fait une grande différence et mes combos ont encore plus de punch. Les options de mise à niveau et les améliorations des armes, des compétences et de l’équipement sont diverses et il y en a pour chaque type de jeu.

L’endurance peut être améliorée avec les éclairs de Zeus, l’énergie peut être augmentée avec l’ambroisie et avec l’aide de pièces de monnaie Charon, vous pouvez renforcer les pouvoirs divins. J’ai raté ce sentiment avec « Zelda » parce que le jeu consiste principalement en des améliorations d’endurance et de santé. Le système de cuisson de « Zelda » est drôle, mais au bout d’un moment, il perd de son attrait. « Fenyx » utilise des potions par défaut.

Le dieu forgeron Héphaïstos a immédiatement la prochaine mission pour nous.

Et les armes fragiles ne m’ont surtout coûté que des nerfs sur « Zelda ». Belle fonctionnalité de jeu, mais aussi très déprimante. Je n’ai jamais eu le sentiment de pouvoir vraiment espérer une arme puissante – elle se brise de toute façon. Cela a ensuite abouti aux bonnes armes empilées dans mon inventaire. Fenyx est autorisé à garder les épées, les haches et les arcs qu’ils ont gagnés et je trouve cela beaucoup plus satisfaisant. L’arsenal est plus grand, tout comme les casques, les robes et les ailes. Pour les amoureux des animaux, le jeu a également le Phoenix Phosphorus comme compagnon constant et un grand choix de montures apprivoisables.

Contrairement à Zelda, les combats dans Fenyx Rising ne se déroulent pas seulement au sol avec une épée et un arc. Le protagoniste peut également se déchaîner en l’air et massacrer un adversaire après l’autre. Un peu de tactique est également nécessaire ici: parfois de nombreux adversaires différents attaquent à la fois et l’attaque, la défense et une manœuvre d’évitement doivent être bien chronométrées.

Parfois, le puzzle consiste simplement à disposer de grosses têtes de laitue.

Sur les liens et les aventures Fenyx, les énigmes et les sanctuaires sont essentiels à la progression. Les tâches sont délicates à la fois dans les jeux et les compétences, les pouvoirs et les armes doivent être combinés. Avec « Fenyx Rising », les combats de boss dans de tels sanctuaires ne sont pas rares et les énigmes en dehors de la pègre semblent simples à première vue, mais la solution est souvent plus complexe et prend du temps que prévu.

« Immortals Fenyx Rising » est un succès surprise

Pas de doute à ce sujet, « Breath of the Wild » est un jeu classique pour Switch qui n’a pas son pareil. Je pense que « Immortals Fenyx Rising » était encore meilleur que le hit de Nintendo. Les jeux sont similaires à bien des égards, par exemple en ce qui concerne la configuration du monde du jeu, la lutte contre le méchant et les énigmes délicates.

« Fenyx Rising » était beaucoup plus amusant que « Breath of the Wild » après à peu près le même temps de jeu et je sais maintenant exactement pourquoi. Je peux mieux m’identifier au personnage principal, trouver les motivations de leurs actions dans l’histoire convaincantes et les mécanismes de jeu plus gratifiants. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles je recommanderais « Immortals Fenyx Rising » à tout le monde.