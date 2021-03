Tell Me Your Secrets Saison 1: Revoir pour une vérification plus détaillée

L’histoire de Tell Me Your Secrets est énigmatique. Il est sur les tablettes depuis quelques années après que TNT a décidé de l’annuler après la première saison. Ce «n’était pas juste» pour TNT, selon Brett Weitz, directeur général de TNT, TBS et TruTV.

Cependant, la série à suspense prête à l’emploi mettant en vedette la vétérinaire de télévision Amy Brenneman et le couple réel Lily Rabe et Hamish Linklater semblent avoir trouvé un nouveau souffle (le succès impressionnant de Rabe dans la récente série limitée de HBO The Undoing n’a probablement pas fait de mal).

Le film, qui a été produit par Harriet Warner de Call the Midwife, est maintenant disponible sur Prime Video dans son intégralité.

La revue:

La mission de Tell Me Your Secrets semble être dans son titre (titre original: Deadlier Than The Male), mais il faut se demander si révéler ces secrets mène à un meilleur chemin pour tout le monde. Mary rend visite à Karen en prison dans le premier épisode de la série pour apprendre la vérité sur ce qui est arrivé à sa fille.

LIRE LA SUITE: – Votre Honneur Saison 2: Date de transfert, distribution, bande-annonce, synopsis et tout est possible à partir de ce moment

Mais que se passe-t-il si Marie est incapable d’accepter la vérité? Combien de fois encore faut-il entendre parler de Kit claquant des femmes avec un marteau? John veut s’améliorer, comme le montrent son autel de méditation et son mantra calmant souvent répété, mais que se passe-t-il s’il ne peut pas? Même lorsque l’information est nécessaire – comme lorsque le foyer de groupe fait partie d’un complot impliquant toute la ville de St.

James, y compris John-Boy Walton lui-même, Richard Thomas, en tant que chef de la ville – les faits sont presque trop déprimants pour être envisagés. Quel est l’opposé polaire de l’énergie? Que voulez-vous dire par downlighting?

Les trois talents talentueux se battent vaillamment pour s’élever au-dessus de ces trucs descendants, qui sont aussi boueux et collants que les marais traversés par Emma et Jess à Saint-James. La relation Mary / John devient plus intrigante à mesure qu’elle évolue, car elle découvre finalement que remettre un tueur en série en liberté n’était pas la meilleure idée.

LIRE LA SUITE: – Lien entre le café et la grossesse: si les femmes enceintes boivent une demi-tasse de café par jour, alors la taille du bébé peut être petite, sachez pourquoi cela se produit.

John est imprégné de tant de nuances par Linklater qu’il parvient à susciter une certaine compassion pour un personnage qui est presque entièrement antipathique. Rabe assume le rôle le plus difficile, dépeignant un personnage en conflit qui est si magnétique que tous ceux qui atteignent son orbite magnétiquement y sont piégés, y compris un gentil flic local qui commence une relation avec elle qui semble être uniquement à des fins de complot.

On peut en dire autant d’une scène dans laquelle Emma accuse Pete d’être amoureux d’elle malgré le fait qu’il n’y a aucune preuve à l’appui de sa déclaration (mais bon, il a aussi des secrets!). L’éventuelle scène de bataille entre Emma et John est si intense qu’elle vous fait craindre pour l’avenir de la relation réelle des deux acteurs.

LIRE LA SUITE: – Mettez fin à votre colère avant de dormir la nuit, oubliez la querelle et calmez l’esprit; Restez en bonne santé avec une longue vie

Dans un sens de potboiler, les deux premières parties de « Tell Me Your Secrets » sont certainement divertissantes, mais il n’est pas évident que les créateurs de l’émission le maintiendront pendant dix épisodes. Le problème est que le script dépeint quelque chose comme un feuilleton quand il doit être pris plus au sérieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂