Tell Me Your Secrets Saison 1: Raconte les histoires de diverses personnes qui sont étroitement liées les unes aux autres

Tell Me Your Secrets La saison 1 raconte les histoires de diverses personnes qui sont étroitement liées les unes aux autres. Alors que la première scène présente ses personnages cruciaux, elle met en place les intrigues fondamentales pour l’arrangement du tour à sensations fortes.

Le casting principal de Tell Me Your Secrets comprend Lily Rabe qui joue Karen Miller / Emma Hall, Amy Brenneman qui joue Mary Barlow et Hamish Linklater dans le rôle de John Tyler. Différents artistes qui sont importants pour le casting de Tell Me Your Secrets intègrent Enrique Marciano.

Marque Richardson, Elliot Fletcher, Chiara Aurelia et bien d’autres assument des rôles critiques dans l’arrangement. Alors, combien de scènes y a-t-il dans Tell Me Your Secrets? Tell Me Your Secrets est un arrangement de 10 scènes avec chaque scène d’une durée de 45 à 50 minutes. Toutes les dix scènes de Tell Me Your Secrets ont été livrées en un coup d’œil le 19 février en tenant compte des longues gorges quotidiennes.

Avec des titres de scènes comme Once I Had a Love, Burn Me When I’m Gone, Someone Worse than Me, les scènes de Tell Me Your Secrets sont nommées en fonction des occasions qui s’y déroulent. La première scène absolue – Once I Had A Love – donne le ton de l’arrangement Amazon.

Se marier est accablant pour sa fille tandis que son mari et son fils se réjouissent que sa fille soit morte. L’homme John Taylor l’ex-condamné qui a été reconnu coupable d’être un violeur en série. Il s’est rendu compte de son crime passé et pour l’être humain, il voulait aussi l’aider à retrouver sa fille.

LIRE LA SUITE: – Attack On Titan Saison 4: Voici le début et la fin, nous y réfléchissons!

Un autre criminel Kit Parker, qui avait été libéré de prison, est un tueur en série, sa petite amie Karen fait également partie du crime. Elle avait également été libérée de prison. Marry pense que Parker est le principal suspect de la disparition de sa fille.

Parker s’étant suicidé dans sa cellule, Mary accepte que sa meilleure moitié Emma (connue il y a quelque temps sous le nom de Karen) veuille vraiment l’aider. Néanmoins, Emma n’a aucun souvenir ou a exclu chacun des souvenirs identifiant les infractions qu’elle a soumises ou pourrait avoir avec sa chérie.

Ce qui se déroule à partir de ce moment au fur et à mesure que les réalités sont découvertes devient la tête d’affiche de cet arrangement de faute. Avec Tell Me Your Secrets comprenant de nombreux scénarios, l’arrangement a obtenu des évaluations mixtes. Alors que certains ont applaudi l’intrigue inédite et unique de la série, certains l’ont censurée pour être déraisonnable.

Un client d’Amazon Prime a même attiré l’attention sur le fait qu’il n’y avait aucune chance pour qu’une mère reçoive l’aide d’un agresseur inculpé pour retrouver sa petite fille disparue et lui donner en outre sa carte de crédit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂