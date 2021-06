Tell Me Why : Xbox-Exclusive maintenant gratuitement grâce au mois de la fierté

En juin, l’international Mois de la fierté célèbre. La tolérance est également présente dans le monde des jeux vidéo et beaucoup hissent le drapeau arc-en-ciel comme symbole contre la haine. Microsoft en particulier est très actif depuis des années et a prévu une campagne spéciale cette année. L’aventure exclusive Dis moi pourquoi est désormais et toujours le tout juin 2021 sur tout à fait gratuitement Xbox Series X/S, Xbox One et PC disponible.

Dépoussiérez Tell Me Why gratuitement pour toujours maintenant

le Spécial dans la campagne de Microsoft est : Vous pouvez désormais jouer à « Tell Me Why » gratuitement, et pas seulement en juin. Une fois que vous avez activé le jeu, il vous appartient pour toujours et vous pouvez y jouer quand vous le souhaitez – complètement indépendamment de Pass de jeu Xbox ou alors Xbox Live Or.

Sur la Xbox Series X / S et la Xbox One, vous pouvez simplement accéder au Microsoft Store et y jouer au jeu libre ajouter à votre bibliothèque. Vous pouvez également utiliser ce lien pour acheter le jeu directement depuis votre smartphone. Sur le PC, vous pouvez également utiliser le Microsoft Store ou ajouter « Tell Me Why » à votre bibliothèque sur Steam.

Tell Me Why raconte l’histoire mystérieuse des frères et sœurs Tyler et Alyson. © Microsoft / Dontnod

Avec « Tell Me Why », Microsoft aurait difficilement pu choisir un jeu plus adapté à une telle action. Parce que Exclusivité Xbox fait d’un homme trans avec Tyler le personnage principal et raconte une histoire qui élimine les préjugés contre la communauté LGBTQIA +, mais veut éclaircir un mystère en son cœur. Parce que Tyler et sa sœur Alyson doivent travailler sur leur propre passé et découvrir comment le destin de leur propre mère est arrivé. À la manière d’une aventure typique, vous pouvez participer de manière interactive à l’histoire et êtes autorisé à intervenir dans vos décisions pour changer le cours du jeu.

Développeur Dontnod, connu par le La vie est étrangeSérie, a développé le jeu en collaboration avec des membres et des experts de la communauté LGBTQIA+. Avec le geste de rendre le jeu disponible gratuitement pendant le mois de la fierté, ils veulent permettre à plus de joueurs d’entrer en contact avec le sujet. En même temps, ils seraient heureux si l’argent économisé pouvait être reversé à une organisation. Sur le site officiel, Dontnod présente quelques causes pour lesquelles vous pouvez faire un don.