Téléviseurs 65 pouces avec 4K: 9 téléviseurs recommandés avec 165 cm de diagonale

Quel est le meilleur téléviseur 4K 65 pouces? Il n’y a probablement pas de meilleur téléviseur, mais nous vous présentons 9 modèles recommandés, triés par prix. Ils proviennent de fabricants tels que Sony, Samsung et LG – un excellent téléviseur pour tous les budgets.

Peaq PTV 65U0-IS: 65 pouces pour moins de 600 euros

Peaq PTV 65U0-IS

En ce qui concerne le rapport qualité-prix, personne ne devrait être en mesure de tromper de sitôt la télévision de marque propre SATURN. Visuellement, le Peaq PTV 65U0-IS se distingue par ses dimensions minces. Avec une profondeur de 8,3 millimètres, l’appareil est presque aussi fin qu’une tablette. Les services de streaming populaires tels que YouTube ou Netflix sont préinstallés et peuvent être consultés en appuyant simplement sur un bouton. Souhaitez-vous lire votre propre contenu depuis votre smartphone ou votre tablette sur le téléviseur 65 pouces? Cela fonctionne également via la norme Miracast.

Le nouveau téléviseur Peaq offre trois connexions HDMI et deux connexions USB. Si vous souhaitez connecter le téléviseur à Internet, vous pouvez le faire via WLAN ou LAN. Le modèle prend également en charge les formats HDR HDR10 et HLG pour afficher du contenu avec une plage de contraste élevée. Les téléviseurs pour plus d’argent, cependant, sont en avance en termes d’affichage HDR. Deux haut-parleurs de 8 watts sont également installés.

Samsung GU 65 TU 8079: TV à contraste élevé pour télévision, Blu-ray et Co.

Samsung GU 65 TU 8079

Le Samsung GU 65 TU 8079 offre une image très contrastée avec un noir profond et des couleurs distinctives. La luminosité et l’espace colorimétrique sont optimisés pour la télévision, les DVD et les Blu-ray. Les joueurs hardcore n’obtiennent cependant rien à ce prix, car le téléviseur Samsung ne dispose que d’un panneau de 60 Hertz qui peut afficher 60 images par seconde au lieu de 120 comme sur les téléviseurs plus chers.

Le téléviseur Samsung bon marché bénéficie également du logiciel puissant du fabricant. Le système d’exploitation Tizen offre un accès à toutes les applications de streaming importantes telles que Netflix et Amazon Prime Video, en plus de AirPlay 2 pour le streaming depuis l’iPhone et les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Malheureusement, il n’y a pas de prise casque ni de fonction d’enregistrement.

Bien que le téléviseur puisse lire du contenu HDR aux formats HDR10, HDR10 + et HLG, il n’a pas l’air très différent du contenu SDR tel que les films Blu-ray. Pour cela, vous devrez creuser beaucoup plus profondément dans votre poche. De plus, le téléviseur Samsung n’a pas la meilleure stabilité de l’angle de vision, donc l’image est meilleure lorsqu’elle est vue de face.

LG 65 UM 7050 PLA: pour les soirées télé en famille

LG 65 UM 7050 PLA

Le LG 65 UM 7050 PLA ​​est une excellente alternative au Samsung bon marché. Grâce à sa technologie d’affichage IPS, il offre des angles de vision plus larges, il est donc mieux adapté aux soirées TV en grands groupes, par exemple en famille et entre amis. L’inconvénient: l’image est moins contrastée. Vous devez vous passer de 100 Hertz, des fonctionnalités de jeu spéciales et du HDR explosif dans cette gamme de prix.

Le logiciel webOS 4.5 de LG est tout aussi sophistiqué que le Tizen de Samsung. Les services de streaming habituels tels que Netflix, la prise en charge et le contrôle d’AirPlay 2 via des assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Assistant sont également disponibles ici.

Sony KD-65XF9005: un excellent HDR pour peu d’argent





Le Sony KD-65XF9005 est un véritable succès prix-performances dans la classe moyenne. Le téléviseur LCD devient environ 1000 nits lumineux et surpasse donc clairement les téléviseurs LCD moins chers, mais aussi la concurrence OLED assemblée. Grâce au rétroéclairage direct dans plusieurs zones, les hautes lumières HDR telles que le soleil sont beaucoup plus clairement séparées des arrière-plans plus sombres que sur les téléviseurs LCD moins chers. Le grand espace colorimétrique garantit également une image HDR impressionnante.

Le panneau de 120 Hertz et le faible délai d’entrée sont également louables – le téléviseur Sony convient donc parfaitement aux jeux vidéo. Les angles de vision comparativement limités sont un inconvénient. Le Sony KD-65XF9005 est à la pointe de la gamme de prix.

LG 65 NANO 867NA: grand téléviseur gamer avec HDMI 2.1

LG 65 NANO 867NA

Le LG 65 NANO 867NA offre des angles de vision stables grâce à l’écran IPS, il convient donc également aux soirées télévisées en groupe. La couche NanoCell permet d’afficher de nombreuses couleurs, de sorte que le téléviseur peut afficher le contenu Dolby Vision, HLG et HDR10 de manière attrayante. Malheureusement, il se contente d’un éclairage latéral (éclairé par les bords), qui est moins précis que la gradation locale à matrice complète.

Un point culminant, cependant, sont les deux ports HDMI 2.1 qui complètent deux ports HDMI 2.0. De plus, les jeux 4K peuvent être joués jusqu’à 120 images par seconde, grâce à FreeSync et VRR (Variable Refresh Rate) sans fissures.

Samsung GQ 65 Q90T: le produit phare QLED

Samsung Q90T

Le Q90T est le modèle phare de Samsung en 2020. Grâce à une couche spéciale, le téléviseur LCD offre de larges angles de vision – il convient donc aux soirées télévisées en famille et entre amis. Comparé aux téléviseurs OLED, le Q90T est nettement plus lumineux et n’obscurcit pas les zones lumineuses – les téléviseurs OLED le font pour éviter que l’image ne soit brûlée. L’éclairage fonctionne via de nombreuses zones LED à l’arrière, de sorte que le contenu d’image clair et sombre comme la lune et le ciel nocturne peut être différencié avec un contraste élevé.

Grâce à un grand espace colorimétrique, tout est là pour un écran HDR impressionnant – seul Dolby Vision est ce que certains vont manquer. Les joueurs apprécient le panneau 120 Hertz ainsi que FreeSync et VRR (Variable Refresh Rate), qui synchronisent le taux de rafraîchissement du jeu avec le téléviseur. Si vous n’aimez pas les téléviseurs OLED, le Q90T est un bon choix.

Philips 65 OLED 934: OLED avec Ambilight et barre de son

Philips 65 OLED 934

Le Philips 65 OLED 934 offre l’image OLED éclairée avec précision et à contraste élevé et, en plus de cela, Ambilight et une barre de son Dolby Atmos de Bowers & Wilkins sur le support. Le forfait sans soucis, pour ainsi dire.

En plus de Dolby Vision et HDR10, HLG et HDR10 + sont également pris en charge – chez LG, par exemple, la norme HDR + est absente de la liste. Il existe quatre connexions HDMI, mais celles-ci font toujours partie de la norme HDMI 2.0. Si vous n’êtes pas un joueur, vous ne bénéficierez pas beaucoup de HDMI 2.1.

Philips utilise Android TV comme système d’exploitation. Celui-ci est déjà bien développé et offre de nombreuses applications et fonctionnalités. Qu’il s’agisse de services de streaming tels que Netflix ou d’assistants vocaux comme Amazon Alexa, la Smart TV peut légitimement se qualifier de «intelligente».

Sony KD 65 AG9: Un téléviseur de rêve pour les cinéphiles





Le Sony KD 65 AG9 a pour objectif d’afficher les films comme le souhaitent les fabricants. C’est pourquoi il fait partie des «Master Series» de Sony, qui sont basées sur les écrans professionnels fidèles aux couleurs du fabricant. Il se passe de fonctionnalités de jeu spéciales et se concentre entièrement sur les cinéphiles. Sony est un leader dans l’affichage d’images animées dans les films et la conversion ascendante du contenu SDR en 4K HDR est également l’un des meilleurs.

Le supplément peut également être justifié par la sonorisation. Le téléviseur utilise l’écran pour générer du son, le son étant pris en charge par deux subwoofers à l’arrière. Le système d’exploitation Android TV est entièrement équipé d’applications et de fonctionnalités telles que Netflix et l’Assistant Google.

LG 65 CX9: OLED avec de superbes fonctionnalités de jeu

LG 65 CX9

Le téléviseur OLED de la série C 2020 est supérieur à la concurrence en raison de certaines fonctionnalités. Il dispose de quatre connexions HDMI 2.1 – pour lire du contenu en résolution 4K à 120 images par seconde. Les joueurs apprécient le VRR (Variable Refresh Rate), l’adaptation du taux de rafraîchissement du téléviseur à celui du jeu. Cela évite les fissures dans l’image (« déchirure »).

Les amateurs d’une image à contraste particulièrement élevé seront ravis de la prise en charge de pratiquement tous les formats courants, à l’exception du HDR + de Samsung, à savoir Dolby Vision IQ, HDR10 Pro et HLG. Le système d’exploitation webOS de LG offre un accès à toutes les applications de streaming imaginables telles que Netflix, au contenu de l’iPhone via AirPlay 2, à la maison intelligente et aux assistants vocaux Google Assistant et Alexa.