Televisa a opposé son veto à Danna Paola et c’est ainsi que ses fans ont réagi

Danna Paola, Alejandra Guzmán et Aracely Arámbula sont trois des grandes stars de l’écran de Televisa, mais tout semble avoir changé ces derniers jours, puisque selon Point G, de Reforma, les dirigeants de la chaîne sont furieux contre eux et leur ont demandé de mettre leur veto sur l’un de leurs programmes.

Quelles sont les raisons pour arriver à cette circonstance? Comme détaillé, Les trois artistes étaient présents à la soirée du Nouvel An 2020 TV AztecaEn d’autres termes, ils ont fourni des services en concurrence directe avec la chaîne de télévision et ont provoqué la colère de Televisa pour les interdire.

La nouvelle a éclaté le dimanche 3 janvier et s’est rapidement répandue sur les réseaux sociaux, mais bien plus encore sur Twitter, où les fans de Danna, Alejandra et Aracely Ils ont réagi à ce sujet et ont fait part de leurs réflexions sur cette question et sur la chaîne de télévision. Qu’ont ils dit? Ne le manquez pas!

Le milieu avancé: « Avec tout et qu’ils n’ont pas fait de projets directement pour Televisa depuis de nombreuses années, Aracely Arámbula et Alejandrá Guzmán ont déchaîné la colère de plusieurs chefs de San Ángel en apparaissant à l’émission spéciale du Nouvel An de TV Azteca, pour laquelle ils ont envoyé demander tout commentateur qui s’abstient de les mentionner pendant quelques mois … On ne peut rien dire à leur sujet ni à propos de Danna Paola, qui est dépassée « .

Cependant, cela ne leur semble pas important, car chacun est concentré sur ses projets. Danna Paola vient de mettre en vedette ‘Élite’ sur Netflix et se consacre à la musique; Alejandra Guzman reviendra à la deuxième saison de ‘Le jeu des clés’ Amazon Prime Video et Aracely Arambula continue d’être populaire en Amérique latine pour ‘La Doña’ et ‘Le Seigneur des cieux’.