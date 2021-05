Teletubbies aurait inspiré Kate Herron, réalisatrice de ‘Loki’

Miliboo Canapé scandinave 2 places bleu canard KATE

Ne vous lassez pas du charme de l'ancien, modernisez-le avec le canapé 2 places bleu canard KATE. Ce canapé rappelle l'univers classique chic par ses accoudoirs légèrement évasés, aux courbes attrayantes. Son revêtement en tissu et ses pieds en hévéa massif sont inspirés par la tendance scandinave, épurée et pleine de douceur. Du mariage de ces deux univers résulte un canapé confortable, qui donnera du cachet à votre salon, sans jamais passer de mode ! Parce que les petits espaces méritent aussi leur canapé tendance, le modèle KATE est un canapé 2 places joli et gain de place. Pour un confort maximum, ce petit canapé est composé d'un grand coussin d'assise, et de quatre coussins de dos, deux grands et deux petits à positionner comme vous le souhaitez pour adopter la position qui vous conviendra le mieux. Pour accompagner ce canapé scandinave KATE, on opte pour un fauteuil nordique.Pieds à monter.