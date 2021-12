Télescope spatial James Webb : pourquoi les astronomes du monde sont très, très anxieux en ce moment

21 décembre 2021 15:32:23 IST

Que mangent les astronomes au petit-déjeuner le jour où leur télescope de 10 milliards de dollars est lancé dans l’espace ? Leurs ongles.

« Vous travaillez pendant des années et tout s’envole dans une bouffée de fumée », a déclaré Marcia Rieke de l’Université de l’Arizona.

Rieke admet qu’elle croisera les doigts le matin du 24 décembre lorsqu’elle se mettra à l’écoute du lancement du télescope spatial James Webb. Depuis 20 ans, elle travaille à la conception et à la construction d’une caméra infrarouge ultrasensible qui vivra à bord du vaisseau spatial. Le Webb est le successeur vanté plus grand et plus puissant du télescope spatial Hubble. Les astronomes s’attendent à ce qu’il perce un sombre rideau d’ignorance et de suppositions sur les premiers jours de l’univers et leur permette d’espionner les exoplanètes voisines.

Après 10 milliards de dollars et des années de retard, le télescope devrait enfin décoller d’un site de lancement européen en Guyane française en route vers un point situé à 1 million de kilomètres de l’autre côté de la lune.

Une enquête informelle et totalement non scientifique auprès d’astronomes choisis au hasard a révélé qu’une communauté assise sur les bords de leurs sièges se sentait nerveuse, fière et reconnaissante envers l’équipe qui a développé, construit et testé le nouveau télescope au cours du dernier quart de siècle.

« Je vais presque certainement regarder le lancement et être terrifiée tout le temps », a déclaré Chanda Prescod-Weinstein, professeur de physique et d’études de genre à l’Université du New Hampshire.

Et il y a de quoi s’inquiéter. La fusée Ariane 5 qui transporte le vaisseau spatial a rarement échoué à livrer ses charges utiles en orbite. Mais même s’il survit au lancement, le télescope aura un long chemin à parcourir.

Au cours du mois suivant, il devra exécuter une série de manœuvres avec 344 « points de défaillance uniques » afin de déployer son grand miroir doré et déployer cinq fines couches d’un écran solaire en plastique géant qui maintiendra le télescope et ses instruments dans le froid et sombre. Les ingénieurs et les astronomes appellent cet intervalle six mois d’anxiété élevée, car il n’y a aucune perspective d’intervention ou de sauvetage humain ou robotique en cas de problème.

Mais si toutes ces étapes réussissent, ce que les astronomes voient à travers ce télescope pourrait tout changer. Ils espèrent repérer les premières étoiles et galaxies émergeant du brouillard primordial alors que l’univers n’avait que 100 millions d’années environ – en bref, les premiers pas du big bang vers le spectacle de lumière confortable que nous habitons aujourd’hui.

« L’ensemble de la communauté de l’astronomie, compte tenu du large éventail de retours scientifiques attendus et de potentiel de découverte, a la peau dans le jeu » avec le télescope, a déclaré Priyamvada Natarajan, astrophysicien à Yale. « Nous sommes tous investis intellectuellement et émotionnellement. »

Mais le télescope a été mordu par un serpent au cours de son long développement avec des dépassements de coûts et des accidents coûteux qui ont ajouté à l’appréhension normale des lancements de fusées.

Michael Turner, cosmologue à la Kavli Foundation à Los Angeles et ancien président de l’American Physical Society, a décrit la combinaison « d’excitation et de terreur » qu’il s’attendait à ressentir lors du lancement.

« La prochaine décennie d’astronomie et d’astrophysique est fondée sur le succès de JW », a déclaré Turner, se référant au télescope spatial James Webb, « et le prestige et le leadership des États-Unis dans l’espace et la science sont également en jeu. C’est un lourd fardeau à porter, mais nous savons faire de grandes choses.

Cette opinion a été reprise par Martin Rees de l’Université de Cambridge et l’Astronome Royal pour les ménages royaux britanniques.

« Tout échec de JWST serait désastreux pour la NASA », a-t-il écrit dans un e-mail. « Mais si l’échec implique une procédure mécanique – déployer un store ou déplier les morceaux du miroir – ce sera un désastre de relations publiques méga-catastrophique et embarrassant. C’est parce que cela impliquerait un échec de quelque chose d’apparemment « simple » que tout le monde peut comprendre.

Natarajan, qui utilisera le Webb pour rechercher les origines des trous noirs supermassifs, a déclaré: « J’essaie d’être zen et de ne pas imaginer des résultats désastreux. »

Mais en décrivant les enjeux, elle a comparé le télescope à d’autres jalons de l’histoire humaine.

« Les réalisations durables remarquables de la main et de l’esprit humains, que ce soit les temples de Mahabalipuram, les pyramides de Gizeh, la Grande Muraille ou la Chapelle Sixtine ont toutes pris du temps et des dépenses », a-t-elle déclaré. « Je vois vraiment JWST comme l’un de ces monuments de notre temps. »

Alan Dressler des observatoires Carnegie à Pasadena, qui a présidé il y a 25 ans un comité qui a mené au projet Webb, a répondu par sa propre question lorsqu’on lui a demandé à quel point il était nerveux.

« Quand vous savez que quelqu’un est sur le point de subir une intervention chirurgicale critique, est-ce que vous resterez assis et discuteriez-vous de « et si cela échoue ? » », a-t-il écrit. Il a ajouté que ses collègues « savent qu’il n’y a aucune certitude ici, et cela ne sert à rien pour aucun d’entre nous de ruminer à ce sujet ».

Un autre astronome qui a été impliqué dans ce projet depuis le début, Garth Illingworth de l’Université de Californie à Santa Cruz, a déclaré dans un e-mail qu’il était optimiste quant au lancement malgré sa réputation d’être un type « le verre est à moitié vide ». .

« Les déploiements sont complexes mais mon point de vue est que tout ce qui est humainement possible a été fait ! il a écrit. Il a déclaré que même s’il y avait eu des surprises dans le déploiement du télescope, il ne « s’attendait pas à ce qu’elles soient majeures ou à la fin de la mission – pas du tout ».

D’autres répondants à mon sondage se sont également réfugiés contre leur nervosité face aux compétences et au dévouement de leurs collègues.

Andrea Ghez de l’Université de Californie à Los Angeles, qui a remporté le prix Nobel en 2020 pour ses observations du trou noir au centre de notre galaxie, a déclaré qu’elle restait saine d’esprit « en croyant que les gens vraiment intelligents ont travaillé très dur pour obtenir les choses bien.

Cette pensée a été appuyée par Tod Lauer, un astronome du NOIRLab à Tucson, en Arizona, qui était au cœur de l’action lorsque le télescope spatial Hubble a été lancé et s’est avéré avoir un miroir difforme, ce qui a nécessité des visites de réparation par des astronautes sur le maintenant à la retraite. navettes spatiales. Il a déclaré que ses sentiments concernant le lancement à venir concernaient uniquement les ingénieurs et les techniciens qui ont construit le télescope Webb.

« Vous respectez très rapidement la nature d’équipe de faire quoi que ce soit dans l’espace, et votre dépendance à l’égard de scientifiques et d’ingénieurs que vous ne saurez peut-être même jamais pour bien faire les choses », a-t-il déclaré. « Personne ne veut que cela échoue, et je n’ai encore rencontré personne dans ce domaine qui n’ait pas pris sa part au sérieux. »

Il a ajouté que les astronomes devaient faire confiance à leurs collègues en ingénierie des fusées et des engins spatiaux pour bien faire les choses.

« Quelqu’un qui sait comment piloter un vaisseau spatial de 10 milliards de dollars sur une trajectoire de précision ne sera pas impressionné par un astronome, qui n’a jamais suivi de cours d’ingénierie de sa vie, recroquevillé derrière son ordinateur portable en regardant le lancement », a déclaré Lauer. « Vous ressentez de l’admiration et de l’empathie pour ces personnes et essayez d’agir dignement du cadeau incroyable qu’elles apportent au monde. »

Et si quelque chose ne va pas, certains astronomes ont dit qu’ils garderaient en perspective que seul le matériel, pas les gens, est en jeu.

« Si quelque chose de mal arrivait, j’aurais le cœur brisé », a déclaré Prescod-Weinstein. « Je suis content qu’au moins des vies humaines ne soient pas en jeu. »

Il y avait aussi beaucoup à attendre si tout fonctionnait comme prévu, a déclaré Rieke, qui a travaillé sur le dispositif d’imagerie infrarouge du télescope.

« Quand la caméra s’allumera, nous aurons une autre fête », a-t-elle déclaré.

c.2021 The New York Times Company Dennis Overbye

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂