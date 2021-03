Télescope spatial Hubble en mode sans échec après un problème logiciel

De la NASA Le télescope spatial Hubble prend une pause inattendue.

L’observatoire emblématique est passé en «mode sans échec» protecteur tôt dimanche matin (7 mars), mais ses gestionnaires semblent confiants qu’il rebondira dans un délai relativement court.

« À ~ 4 h 00 HNE [0900 GMT] dimanche, le télescope spatial Hubble est passé en mode sans échec en raison d’une erreur logicielle embarquée. Tous les systèmes scientifiques semblent normaux et Hubble est sûr et stable. L’équipe travaille sur des plans pour le ramener en toute sécurité à des opérations scientifiques normales » annoncé dimanche soir via le compte Twitter officiel de la NASA du télescope.

En rapport: Les meilleures images du télescope spatial Hubble de tous les temps!

Dimanche à environ 4 h 00 HNE, le télescope spatial Hubble est passé en mode sans échec en raison d’une erreur logicielle embarquée. Tous les systèmes scientifiques semblent normaux et Hubble est sûr et stable. L’équipe travaille sur des plans pour le ramener en toute sécurité à des opérations scientifiques normales. pic.twitter.com/6JlSSHisLd8 mars 2021 En savoir plus

Hubble, une mission conjointe de la NASA et de l’Agence spatiale européenne, a été lancée en orbite terrestre à bord de la navette spatiale Discovery en avril 1990. La vision du télescope était célèbre au début, mais les astronautes en voyage dans l’espace ont corrigé ce problème en 1993, et Hubble a fourni de grands images et découvertes révolutionnaires depuis.

Les engins spatiaux passent en mode sans échec lorsqu’ils détectent une condition anormale qui pourrait menacer leur bien-être. Bien que certaines alertes de mode sans échec indiquent un problème grave, la plupart résultent de problèmes mineurs qui peuvent être résolus.

En octobre 2018, par exemple, Hubble est passé en mode sans échec après avoir rencontré des problèmes avec deux de ses gyroscopes de maintien de l’orientation. Ce sortilège sombre a duré trois semaines, mais Hubble a rebondi en pleine forme .

Nous devrons simplement croiser les doigts pour que le problème logiciel actuel puisse également être résolu. Hubble a été une grande partie de nos vies depuis plus de trois décennies, et la plupart d’entre nous ne sont pas encore prêts à dire au revoir.