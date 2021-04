Télescope Celestron NexStar 6SE: examen complet

Les meilleures offres du jour sur Celestron NexStar 6SE

Le Celestron NexStar 6SE est un télescope polyvalent, adapté à une pléthore de besoins d’observation du ciel: d’autant plus qu’il peut être utilisé par des débutants, qui s’aventurent juste dans l’astronomie, et des observateurs plus chevronnés avec une excellente connaissance du ciel nocturne.

Compte tenu de ses capacités, ce télescope est assez difficile à dépasser – il peut être utilisé comme instrument principal d’observateur ou même comme complément à un kit existant, offrant à l’astronome la flexibilité d’une expérience d’observation du ciel plus rapide et sans tracas sur plus complexe. configurations. Le NexStar 6SE est facile à accessoiriser avec des oculaires supplémentaires, des viseurs de points rouges, des filtres et des diagonales d’étoiles, ce qui est essentiel pour améliorer votre vision du système solaire et des cibles du ciel profond.

Le télescope offre la possibilité de se plonger dans l’astrophotographie, cependant, vous aurez besoin d’un anneau en T ou d’un adaptateur si vous choisissez de photographier avec un CCD, CMOS ou DSLR ou un adaptateur de smartphone pour la photographie avec votre iPhone ou Android. De nombreux débutants pourraient trouver l’idée d’utiliser un télescope GoTo intimidant, mais les manuels et les logiciels complets de Celestron dissiperont tous les soucis.

Spécifications clés du Celestron NexStar 6SE Conception optique: Schmidt-Cassegrain

Ouverture: 150 mm (5,91 « )

Distance focale: 1499 mm (59 « )

Rapport focal: f / 10

Distance focale de l’oculaire: 25 mm (60x)

Poids total du kit: 21 livres (9,53 kg)

Type de monture: Fourche à un bras, azimut alt

Celestron NexStar 6SE: conception

Construction robuste et robuste

Revêtement optique StarBright XLT pour des vues nettes

Huit piles AA se déchargent rapidement

Un seul oculaire Plössl de 25 mm est fourni avec le Celestron 6SE pour fournir un grossissement de 60x, mais il est possible d’obtenir beaucoup plus grâce au système optique.Nous vous conseillons donc d’acheter une sélection d’oculaires et de filtres – en gardant à l’esprit que le grossissement utile le plus élevé est 354x – pour tirer le meilleur parti de ce télescope.

La mise en place de ce Schmidt-Cassegrain a pris très peu de temps et nous avons été impressionnés par la qualité de bon nombre de ses composants, en particulier son viseur de points rouges et son trépied robuste en acier inoxydable. La construction robuste du NexStar 6SE promet de durer des années de sessions d’observation, à condition qu’il soit traité avec soin. De plus, étant donné que les télescopes catadioptriques peuvent succomber à l’humidité pendant les observations, un pare-rosée serait un investissement rentable pour protéger le système optique et prolonger la durée de vie du télescope.

Pesant 21 livres. (9,53 kilogrammes), le Celestron 6SE est une touche du côté lourd en raison de la technologie et des composants compactés: un inconvénient mineur pour ceux qui pourraient avoir besoin d’aide pour transporter leur lunette d’un endroit à un autre. Malgré cela, le NexStar 6SE bénéficie de la qualité par rapport aux instruments plus légers, nous ne considérons donc pas cela comme un revers majeur dans la conception.

Ce qui est un défaut assez important, c’est la nécessité de huit piles AA pour faire fonctionner le support de fourche alt-azimut informatisé. Malheureusement, le NexStar 6SE draine les batteries assez rapidement, ce qui rend son utilisation assez frustrante lorsque l’ordinateur « s’arrête » pendant que vous êtes absorbé par l’observation. Au fil du temps – et avec le remplacement constant des piles – l’utilisation du télescope a le potentiel de devenir une entreprise assez coûteuse.

Sans nous décourager, nous avons essayé des batteries rechargeables comme moyen d’étudier une voie alternative pour alimenter le NexStar 6SE, mais avons découvert que le télescope agirait étrangement avec une faible puissance et avons constaté qu’une perte de charge rapide était toujours un problème. Nous vous recommandons fortement d’acheter un cordon d’alimentation CA de Celestron – malheureusement, il n’est pas inclus avec le télescope.

Celestron promet beaucoup en ce qui concerne les capacités opérationnelles de cet instrument, nous avons donc été ravis de découvrir que le NexStar 6SE a fait exactement ce qu’il dit sur l’étain lorsque nous l’avons sorti pour le tester par une claire soirée de décembre.

D’une part, l’alignement des étoiles – qui utilise la technologie SkyAlign de Celestron et permet l’étalonnage pour trouver des cibles avec précision – était d’une simplicité impressionnante, et nous n’avons pas tardé à être tous installés et prêts à parcourir le ciel nocturne hivernal.

Celestron NexStar 6SE: première lumière et fonctionnalité

Support motorisé bruyant et vibrations évidentes

Suivi précis des cibles

Pas de franges de couleur ni de défauts visuels

Notre première cible était la nébuleuse d’Orion (Messier 42), qui se trouve juste en dessous de la ceinture d’Orion et est facilement visible à l’œil nu sous forme de tache floue, brillant à la magnitude +4. En utilisant la commande pour demander au NexStar de visualiser cette nébuleuse diffuse, la monture informatisée a fonctionné sans problème et la technologie GoTo était très précise dans la localisation des objets. L’amas de trapèze, par exemple, est niché au cœur de la nébuleuse d’Orion et s’est avéré être aligné près du centre du champ de vision.

Lorsque nous avons mis en évidence le cœur de la région de formation des étoiles, nous avons remarqué un degré de vibration lors de la focalisation, mais, une fois terminées, les observations pouvaient être prises sans aucune entrave. Grâce à l’excellent revêtement optique StarBright XLT, nos observations de la nébuleuse et de ses membres stellaires étaient très nettes, lumineuses et claires, sans défaut dans l’optique.

Alors que le télescope se dirige vers sa cible – ce modèle possède neuf vitesses – la monture fait beaucoup de bruit, en particulier lorsque nous avons utilisé les réglages modérés à rapides. Si vous trouvez le bruit déconcertant et que vous êtes heureux d’observer sans monture informatisée, il est assez facile de passer à une monture manuelle étant donné que le tube possède une queue d’aronde de style Vixen. N’oubliez pas cependant que vous aurez besoin d’un adaptateur Vixen si vous souhaitez installer le tube sur une autre monture Celestron.

De retour à l’intérieur pour nous réchauffer avec une boisson chaude, nous avons décidé de tester le suivi lunaire, solaire et sidéral du NexStar et l’avons laissé concentré sur une étoile. En retournant au télescope 30 minutes plus tard, nous avons constaté que notre cible n’avait pas dérivé hors du champ de vision, soulignant la pertinence de l’instrument pour l’astrophotographie à longue exposition.

Avec la quasi-pleine lune à l’honneur assez tard dans la soirée, nous en avons profité pour voir la surface cratérisée de notre satellite naturel. Les vues lunaires que nous avons vues étaient impressionnantes: le NexStar a révélé des parois de cratère bien définies et une jument lunaire à un niveau très élevé – les cratères Copernic et Tycho étaient particulièrement impressionnants et limpides grâce à la modeste ouverture de 5,91 pouces.

Avec la géante gazeuse Jupiter également bien placée dans le ciel et à quelques degrés de la lune, le NexStar n’a pas tardé à localiser la planète et ses quatre plus grands satellites: Io, Europa, Ganymède et Callisto. Jupiter était visible dans le champ de vision comme un disque brillant, avec Ganymède et Europa apparaissant comme des points pointus de lumière blanche flanquant le membre gauche du géant, tandis que Io et Callisto pouvaient être trouvés relativement près de la droite de la planète. De pâles bandes brunes et crème étaient visibles sur la surface de Jupiter.

Comme nous l’avons découvert en observant la nébuleuse d’Orion, les vues à travers l’optique de Schmidt-Cassegrain étaient incroyablement claires et lumineuses, sans aberration chromatique – ni franges de couleur – évidentes. Jupiter ne continuera à faire une excellente cible qu’en augmentant le grossissement du télescope, ce que nous recommandons fortement soit en utilisant une lentille de Barlow ainsi que des oculaires supplémentaires avec un raccord de 1,25 ”. Un filtre bleu offrira un excellent contraste, jouant les rainures et les festons dans les couches nuageuses de la géante gazeuse et favorisera une visualisation facile de la célèbre tempête du roi planétaire: la grande tache rouge.

Celestron NexStar 6SE: Verdict

Le NexStar 6SE est une excellente représentation de la gamme de télescopes emblématique de Celestron. Compte tenu de ses capacités et de sa technologie révolutionnaire, le prix est raisonnable, mais il manque à l’ensemble une bonne sélection d’oculaires qui offriraient une plus grande variété de vues. La configuration offre une durée de vie d’observations à condition qu’elle soit traitée avec soin et que peu ou pas d’entretien soit effectué sur l’optique et la monture informatisée.

La technologie d’alignement du NexStar 6SE simplifie l’étalonnage de l’instrument et, une fois terminé, le système GoTo est extrêmement précis pour localiser les cibles en appuyant simplement sur un bouton. La base de données du télescope contient 40000 cibles à viser mais, malgré le grossissement utile de 354x, il n’est pas possible de voir tous les objets avec clarté, même avec des accessoires supplémentaires, tels que des oculaires et une lentille de Barlow. Dans certains cas cependant, l’astrophotographie sélectionne certaines des cibles les plus pâles qui sont visibles dans les télescopes avec des ouvertures plus grandes.

L’installation GoTo décharge les batteries et est un peu bruyante lorsqu’elle est en fonctionnement, mais une alimentation électrique constante et le transport du télescope dans un endroit éloigné (si vous êtes préoccupé par le réveil des voisins!) Sont des solutions faciles à un autre superbe instrument.