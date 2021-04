Télescope Celestron Astro Fi 130: examen complet

Les meilleures offres du télescope à réflecteur Celestron Astro Fi 130 mm du jour

Le Celestron Astro Fi 130 appartient à une gamme d’instruments relativement nouveaux sur le marché. Convient aux débutants désireux de visiter le ciel nocturne mais ne savent pas par où commencer, la série Astro Fi utilise la dernière technologie Wi-Fi qui permet aux utilisateurs de contrôler l’ordinateur intégré avec leur smartphone ou leur tablette à l’aide du Celestron SkyPortal gratuit. .

L’Astro Fi 130 utilise une expérience entièrement «mains libres» sans avoir besoin d’une commande manuelle – quelque chose qui ravira à coup sûr les utilisateurs et rendra la navigation encore plus amusante. Certains peuvent manquer le pavé tactile fourni avec la plupart des télescopes informatisés, mais nous devons dire que l’Astro Fi ne souffre pas sans lui.

Spécifications clés du Celestron Astro Fi 130 Conception optique: Réflecteur newtonien

Ouverture: 5,19 « (130 mm)

Distance focale: 25,59 « (650 mm)

Rapport focal: f / 5

Oculaire 1 focale: 25 mm (26x)

Oculaire 2 focale: 10 mm (65x)

Poids total du kit: 18 livres (8,16 kg)

Type de monture: Fourche unique informatisée d’altitude-azimut

Celestron Astro Fi 130: Conception

Construction très robuste avec tube et trépied bien construits

Portable et léger pour des observations en déplacement

Utilise un bon miroir principal parabolique

L’Astro Fi 130 est conçu pour les enfants de 13 ans ou plus et nous sommes heureux de découvrir qu’une fois entièrement assemblé, il offre une bonne portabilité. La construction globale est juste pour le prix et pour un télescope de ce type: le tube est de bonne construction, tandis que le trépied en aluminium est robuste et fait le travail, supportant l’ensemble de l’installation sans effort dans son ensemble. Ce réflecteur newtonien – similaire aux autres modèles de la série – est fourni avec des oculaires Kellner de 10 mm et 25 mm, offrant des grossissements de 65x et 26x respectivement – et un viseur de point rouge.

Les oculaires sont suffisants pour initier un débutant en astronomie, mais l’Astro Fi 130 étant un télescope « rapide », nous vous recommandons d’acheter des oculaires Plössl de milieu de gamme pour vous assurer que l’instrument est entièrement équipé pour une variété de cibles – que vous préfèrent observer les objets du système solaire ou les gemmes du ciel profond comme les nébuleuses et les galaxies. Les télescopes rapides comme celui-ci ont de courtes distances focales qui offrent des vues plus larges du ciel nocturne, vous offrant un grossissement plus faible pour n’importe quel oculaire donné par rapport aux instruments « plus lents ». Le système optique utilise un miroir principal de forme parabolique.

Celestron Astro Fi 130: première lumière et fonctionnalité

Utilise la technologie SkyAlign pour un alignement facile

Idéal pour l’observation lunaire et planétaire, mais certaines vues sont floues

La batterie se vide rapidement par temps froid

Le ciel très clair et sombre de novembre a fourni une excellente sélection de cibles de ciel nocturne pour tester le courage de l’Astro Fi 130. La deuxième planète du soleil, Vénus, brillait à une magnitude brillante de -5,1 et avait atteint la plus grande élongation à l’est, ce qui en faisait une cible étonnante aux côtés de Mars, qui était facile à repérer avec l’ouverture du réflecteur de 5,19 pouces à une magnitude plus subtile de +0,5. .

L’Astro Fi utilise la technologie SkyAlign pour un alignement simple. Aligner votre instrument avant de commencer les observations est essentiel, car il révèle votre orientation par rapport au ciel nocturne au logiciel du télescope. Avec ces informations, l’Astro Fi est alors en mesure de se diriger vers votre cible de ciel nocturne souhaitée.

Marier notre smartphone avec le Wi-Fi du télescope était, comme prévu, assez intuitif. La technologie Celestron SkyAlign a rendu l’alignement du télescope indolore car nous avons choisi trois étoiles brillantes pour aider à la procédure. La beauté de la configuration est que vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit sur le ciel nocturne pour en profiter, mais cela sert également d’outil pour apprendre votre chemin dans les cieux – nous vous recommandons de prendre autant d’informations sur le ciel. objets que vous regardez comme possible, surtout si vous ou votre famille êtes passionnés par un passe-temps sérieux pour l’observation des étoiles. Si vous ne savez pas quoi observer lors de votre première nuit, l’application Celestron SkyPortal vous recommande des objets – une fonctionnalité qui sera particulièrement utile aux astronomes novices. Cependant, il convient de noter que, si SkyPortal possède un catalogue de centaines de milliers de cibles, l’Astro Fi 130 n’a pas les capacités optiques pour les sélectionner toutes.

Les soirs particulièrement froids, la batterie peut être déchargée rapidement et les télescopes «motorisés» peuvent avoir du mal – c’est quelque chose que nous avons découvert avec l’Astro Fi 130 dans des conditions particulièrement glaciales. Nous vous recommandons d’acheter une batterie rechargeable 12V, d’autant plus qu’il n’y a pas vraiment d’autre option: l’Astro Fi ne peut pas fonctionner sans l’application; le pivotement manuel du télescope n’est pas possible et il doit disposer d’une source d’alimentation pour fonctionner pleinement. Malheureusement, cela rend le télescope inutile si l’installation Wi-Fi cesse de fonctionner à un moment donné. Cependant, malgré le défaut, nous sommes heureux de découvrir que le tube lui-même peut être ajouté à un autre support, à condition qu’il utilise une fixation en queue d’aronde Vixen, pour ceux qui aiment basculer entre la rotation manuelle et informatisée de l’instrument.

Les vues de la lune sont bonnes à travers l’Astro Fi mais n’étaient pas extrêmement nettes. Pour un télescope débutant cependant, ce n’est pas trop un problème puisque l’optique fournissait un grossissement suffisant du terrain cratérisé. Nous avons observé notre satellite naturel dans sa phase gibbeuse décroissante, où le terminateur a donné des vues splendides sur une sélection de cratères et de rainures, joués par la lumière du soleil frappant la surface lunaire accidentée.

Malgré la pollution lumineuse de la lune, l’Astro Fi était toujours en mesure de repérer facilement Vénus et Mars à proximité. Les vues des planètes étaient comme prévu étant donné la portée optique – petite mais légèrement floue dans le champ de vision. En tournant lentement le porte-oculaire, nous avons pu apporter une touche de clarté à notre vue; Le disque rose saumon de Mars en particulier s’est bien montré, avec un capuchon de pôle martien discernable dans notre champ de vision.

La mise au point n’est pas conçue pour un réglage précis, et nous nous sommes retrouvés avec des vues qui sautaient entre les observations extrêmes – quelque chose à garder à l’esprit lorsque vous obtenez les meilleures vues de la cible choisie. Une fois instruit, l’Astro Fi nous a emmenés dans la constellation d’Andromède où nous avons observé sa galaxie Messier 31, connue beaucoup plus simplement sous le nom de galaxie d’Andromède – une vue agréable qui vient de s’améliorer et qui est visible comme une légère tache avec un renflement lumineux à le centre.

Celestron Astro Fi 130: Verdict

À un prix exceptionnellement bas, l’Astro Fi est un bon télescope doté d’une technologie de pointe et d’un support décent pour ceux qui débutent dans le passe-temps de l’astronomie. Le télescope est portable, ce qui le rend approprié comme lunette «à saisir et à emporter», mais nous vous recommandons de prendre une alimentation 12 V fiable avec vous étant donné la tendance de la batterie à se décharger dans des conditions froides.

Équipé d’oculaires, d’un viseur de points rouges et d’un trépied robuste, tout ce dont vous avez besoin pour vos sessions d’observation est inclus dans le package, cependant, nous vous recommandons de mettre à niveau plusieurs des accessoires pour obtenir des résultats optimaux du système optique du télescope. Les vues du système solaire peuvent être légèrement floues si vous dépassez les capacités du télescope, mais – dans l’ensemble – nous sommes impressionnés par les prouesses d’observation de l’Astro Fi 130.