Téléphones Realme X7 et Realme X7 Pro 5G lancés en Inde, prix, spécifications et disponibilité

Realme a enfin lancé aujourd’hui ses téléphones 5G les plus abordables, les nouveaux Realme X7 et Realme X7 Pro en Inde. Les deux téléphones sont livrés avec la prise en charge du réseau 5G avec double veille 5G + 5G double SIM et c’est également à un prix très abordable.

Prix ​​et disponibilité de Realme X7 et Realme X7 Pro en Inde

Le prix du Realme X7 en Inde commence à Rs. 19 999 pour la variante de base 6 + 128 Go, tandis que la variante 8 + 128 Go est au prix de Rs. 21.999. Le prix est vraiment super, je veux dire que vous obtenez un téléphone compatible 5G à un tel prix, n’est-ce pas génial?

Realme X7 effectuera sa première vente en Inde à partir de février 12 à 12h via realme.com & Flipkart. Il sera disponible dans Option de couleur Space Silver et Nebula.

D’autre part, le prix du Realme X7 Pro en Inde commence à Rs. 29 999 pour la seule variante 8 Go + 128 Go. La première vente du Realme X7 Pro dans le pays débutera F10 février à 12h IST via realme.com et Flipkart. Il sera disponible en option de couleur noire Fantasy et Mystic.

Spécifications et fonctionnalités de Realme X7 et Realme X7 Pro

Realme X7 est livré avec une double prise en charge de la carte SIM 5G similaire au Realme X7 Pro. Le téléphone dispose d’un écran plein écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 180 Hz et une résolution de 1080 × 2400 FHD +. Realme X7 est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 800U 5G couplé à 6 Go et 8 Go de RAM.

Le téléphone fonctionne également sur l’interface utilisateur Realme basée sur Android 10, la mise à jour de l’interface utilisateur 2.0 sera bientôt disponible. Realme X7 contient une batterie de 4220 mAh qui prend également en charge la technologie de charge rapide SuperDart Charge 50 W. L’appareil dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré et d’une triple configuration de caméra arrière.

En parlant des caméras, Realme X7 arbore une configuration de caméra triple rea qui comprend un tireur principal 64MP, un objectif ultra grand angle 8MP et un objectif macro 2MP. La caméra arrière prend également en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K / 30fps. En ce qui concerne les fonctionnalités de l’appareil photo, il comprend: Super Nightscape, Vue panoramique, Expert, Timelapse, Mode Portrait, HDR, Mode Ultra Wide, Ultra Macro, AI Beauty, Filtres, Ralenti, Contrôle d’effet Bokeh, Chroma Boost.

Pour les selfies, Realme X7 arbore une caméra selfie perforée de 16MP à l’avant qui prend également en charge l’enregistrement vidéo 1080P / 30fps.

Pour les capteurs, l’appareil comprend un capteur de lumière, un capteur de proximité, un capteur à induction magnétique, un capteur d’accélération et un capteur gyrométrique. Les options de connectivité incluent Bluetooth 5.1, le port USB Type-C, etc.

Realme X7 Pro, d’autre part, dispose d’un écran plein écran super AMOLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une fréquence d’échantillonnage jusqu’à 240 Hz et une résolution de 2400 × 1080 FHD +. Le téléphone est alimenté par le processeur Dimensity 1000+ 5G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Realme X7 Pro fonctionne sur Android 10 basé sur l’interface utilisateur Realme.

Le téléphone contient un 4400mA qui prend également en charge la technologie de charge rapide SuperDart Charge 65W. Le téléphone dispose également d’un capteur d’empreintes digitales ultra-rapide, d’un DSDS 5G + 5G avec prise en charge du WiFi 6 et d’une configuration de caméra arrière quadruple. La configuration de la caméra arrière comprend un capteur principal Sony IMX 686 64MP, un objectif macro 2MP, un objectif ultra grand angle 8MP et un objectif portrait noir et blanc.

Les fonctionnalités de la caméra arrière incluent un mode Ultra 64MP, Super Nightscape 4.0, vue panoramique, mode expert, timelapse, mode portrait, HDR, mode ultra grand angle, mode ultra macro, reconnaissance de scène AI, beauté AI, amplification de la chrominance, filtre, contrôle d’effet Bokeh.

Les fonctions d’enregistrement vidéo de la caméra arrière comprennent la vidéo Ultra Nightscape, la vidéo au ralenti, la vidéo portrait couleur AI, la vidéo UIS en mode cinéma, la vidéo UIS Max de stabilisation, la stabilisation 4K / 30fps, l’enregistrement vidéo 60fps, l’enregistrement vidéo 1080P / 30fps et 60fps.

À l’avant, Realme X7 Pro arbore une caméra selfie 32MP qui prend également en charge le mode portrait, l’accéléré, le panoramique avant, le mode beauté, le HDR, la reconnaissance faciale, le filtre, le Super Nightscape, le contrôle des effets Bokeh.

La caméra avant du Realme X7 Pro prend également en charge la vidéo au ralenti 1080P / 120fps, l’enregistrement vidéo 1080P / 30fps et l’enregistrement vidéo 720P / 30fps.

En ce qui concerne les capteurs, le téléphone comprend un capteur à induction magnétique / capteur de lumière / capteur de proximité / gyromètre / capteur d’accélération et NFC. Les options de connectivité incluent Bluetooth 5.1, port USB Type-C, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4, etc.