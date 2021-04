Téléphones portables jusqu’à 250 euros: 6 smartphones recommandés

Les bons smartphones n’ont pas besoin d’être chers. Il existe de nombreux appareils de milieu de gamme recommandés par des fabricants renommés dans la gamme de prix «téléphone portable jusqu’à 250 euros». Nous présentons six smartphones plus en détail.

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51



Le Samsung Galaxy A51 a un design plus moderne que son prédécesseur A50 et des appareils photo nettement meilleurs. L’appareil photo macro 5 MP pour les gros plans extrêmes mérite d’être mentionné ici. Un autre point positif est le bon écran AMOLED avec une diagonale d’écran de 6,5 pouces.

La technologie Affichage 6,5 pouces, 2400 x 1080 pixels, Super AMOLED Processeur et RAM Exynos 9611, 4 Go Stockage 128 Go, extensible Appareils photo 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP à l’arrière, 32 MP à l’avant Connectivité USB-C, connexion jack, Bluetooth 5.0 Couleurs Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush White

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s



Et un autre Galaxy sur notre liste: le Samsung Galaxy A21s veut offrir des fonctionnalités premium à un prix d’entrée de gamme. Les points forts de ce téléphone mobile pour moins de 250 euros incluent les quatre caméras à l’arrière et l’énorme batterie de 5000 mAh et une autonomie pouvant atteindre 54 heures.

La technologie Affichage 6,5 pouces, 1600 x 720 pixels, PLS Processeur et RAM Exynos 850, 3 Go Stockage 32 Go, extensible Appareils photo 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP à l’arrière, 13 MP à l’avant Connectivité USB-C, connexion jack, Bluetooth 5.0 Couleurs Noir, blanc, bleu, rouge

Huawei P30 Lite nouvelle édition

Huawei P30 Lite nouvelle édition



Le Huawei P30 Lite New Edition est une nouvelle édition du Huawei P30 Lite du printemps 2019. Il n’y a pas de différences externes, mais la résolution de la caméra selfie est passée de 24 à 32 mégapixels. De plus, la nouvelle édition n’est disponible qu’avec 256 Go de mémoire interne.

La technologie Affichage 6,15 pouces, 2312 x 1080 pixels, IPS Processeur et RAM Kirin 710, 6 Go Stockage 256 Go, extensible Appareils photo 48 MP + 8 MP + 2 MP à l’arrière, 32 MP à l’avant Connectivité USB-C, Bluetooth 4.2 Couleurs Noir, bleu, cristal

Nokia 5.4

Nokia 5.4



Le Nokia 5.4 a été introduit en décembre 2020 et fait partie du programme Android One. Le smartphone est livré avec Android pur et sans interface utilisateur constructeur. L’un des points forts du Nokia 5.4 est son appareil photo principal de 48 mégapixels. Il y a également trois autres appareils photo à l’arrière: un appareil photo de 5 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et deux capteurs pour les effets de profondeur et les prises de vue macro.

La technologie Affichage 6,39 pouces, 1560 x 720 pixels, IPS Processeur et RAM Snapdragon 662, 4 Go Stockage 128 Go, extensible Appareils photo 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP à l’arrière, 16 MP à l’avant Connectivité USB-C, connexion jack, Bluetooth 4.2 Couleurs Nuit polaire, crépuscule

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro propose de nombreuses technologies à petit prix. L’écran LCD du Redmi Note 9 Pro a une résolution de 2400 x 1080 pixels, mais à 6,67 pouces, il est un peu plus grand que l’écran du Note 9 normal. De plus, le modèle Pro avec le Snapdragon 720G a un processeur plus rapide . La batterie du smartphone est tout aussi puissante que la Note 9, mais permet une charge rapide avec 30 watts.

La technologie Affichage 6,67 pouces, 2400 x 1080 pixels, IPS Processeur et RAM Snapdragon 720G, 6 Go Stockage 128 Go, extensible Appareils photo 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP à l’arrière, 16 MP à l’avant Connectivité USB-C, connexion jack, Bluetooth 5.0 Couleurs Vert tropical, blanc glacier, gris interstellaire

Honor 9X

Honor 9X (à gauche) et Honor 9X Pro (à droite)



Le Honor 9X est un appareil solide de milieu de gamme avec une caméra frontale rétractable. Cela signifie qu’il n’y a pas d’encoche gênante sur le grand écran de 6,59 pouces. Les performances sont suffisantes, l’équipement de la caméra et la durée de vie de la batterie sont également décents pour un appareil de cette gamme de prix. De plus, le design chic du dos est convaincant.