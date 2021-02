Téléphones Motorola avec le meilleur appareil photo

Aimes-tu la photographie? Tous ces mobiles Motorola ont beaucoup à vous offrir, car ils disposent des meilleurs appareils photo de la marque.

Mégapixels, nombre et type de capteurs, ouverture, zoom … Il y a plusieurs aspects à prendre en compte lors du choix de votre prochain téléphone mobile si ce qui vous intéresse est avoir un bon appareil photo.

Le choix se complique de plus en plus, car les sections photographiques des smartphones ont connu une progression incroyable ces derniers temps. C’est ainsi que nous vous montrons en recommandant les mobiles Samsung avec le meilleur appareil photo, par exemple.

A cette occasion, nous nous concentrons sur la firme Motorola pour analyser leurs modèles et vous conseiller sur ceux qui disposent d’un système photographique plus avancé. Si vous recherchez un terminal de l’entreprise avec lequel prendre de bonnes images et vidéos, vous devez porter une attention particulière à ces mobiles Motorola, bien Ce sont eux qui ont le meilleur appareil photo.

Top des meilleurs téléphones Motorola pour prendre des photos

Le catalogue mobile Motorola n’a pas augmenté de manière significative ces dernières années, ce qui nous permet de sélectionner plus facilement les modèles les plus adaptés pour prendre des photos. Si nous ne regardons que la section photographique, ce sont les meilleurs Motorola que vous puissiez acheter.

Motorola Edge +

L’appareil photo n’est que l’une des sections qui font du Motorola Edge + l’un des téléphones mobiles les plus en vue de la marque. Nous parlons d’un téléphone avec un système très complet, avec quatre caméras à l’arrière. Plus précisément, équipez un Capteur principal 108 MP (f / 1,8), un capteur ultra grand angle et macro vision 16 MP (f / 2,2) et un téléobjectif 8 MP (f / 2,4) avec zoom optique x3 haute résolution.

En ce qui concerne la caméra frontale, le Motorola Edge + a un seul capteur 25 MP (f / 2.0), plus que suffisant pour prendre des selfies détaillés et des appels vidéo sans problèmes d’image.

Pour l’enregistrement vidéo, le Motorola haut de gamme a capture UHD 6K (30 ips), UHD (30 ips), FHD (60/30 ips), HD (30 ips) et FHD (120 ips) au ralenti avec la caméra arrière principale. Si vous allez à la caméra frontale, vous pouvez enregistrer une vidéo en accéléré, vidéo super rapide et vidéo au ralenti.

En plus de ces fonctionnalités liées à la caméra, le Motorola Edge + se distingue également par son écran OLED de 6,7 pouces, Processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G, 12 Go de RAM et une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 W, une charge sans fil de 15 W et une charge sans fil inversée de 5 W.

Motorola Edge

Bien qu’il soit inférieur au Edge +, le Motorola Edge se classe également parmi les téléphones Motorola dotés du meilleur appareil photo. Il le fait grâce à une triple caméra arrière avec capteur principal de 64 MP (f / 1.9), un capteur ultra grand angle de 16 MP (f / 2.2) et un téléobjectif de 8 MP (f / 2.4) avec zoom optique 3x. Si l’on compare les caractéristiques de son système photographique avec celles de son grand frère, on voit que seul le capteur principal varie.

Il répète également la configuration de la caméra arrière, car ce Edge se monte également un seul capteur de 25 MP (f / 2.0) situé dans le trou sur le côté gauche de l’écran.

Le Motorola Edge est également un terminal intéressant pour l’enregistrement vidéo, car il peut capturer des images en mouvement UHD (30 ips), FHD (60/30 ips) et HD (30 ips). Sa caméra frontale, avec stabilisation électronique, permet d’enregistrer des vidéos rapides et ultra rapides.

Si l’appareil photo de ce Motorola Edge a retenu votre attention, sachez également qu’il équipe un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, un processeur Qualcomm Snapdragon 765G axé sur le jeu, 6 Go de RAM et Batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 18 W.

Motorola One Fusion +

Un autre des mobiles Motorola avec le meilleur appareil photo du moment est le One Fusion +, situé dans le milieu de gamme du marché. Pour conquérir les amateurs de photographie, ce One Fusion + mise sur un caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP (f / 1,8).

Les trois autres capteurs, qui sont également logés dans le module arrière gauche, sont un grand angle de 8 MP (f / 2,2), un capteur macro de 5 MP (f / 2,4) et un capteur de profondeur de 2 MP (f / 2,4). ). Si on regarde sa face avant, on voit qu’elle n’a pas de trou dans l’écran ni d’encoche pour la caméra frontale. Et est-ce que la One Fusion + cache sa caméra frontale de 16 MP (f / 2.2) dans un système contextuelAutrement dit, l’appareil photo n’apparaît que lorsque vous allez l’utiliser.

Pour l’enregistrement vidéo, ce milieu de gamme Motorola peut capturer UHD (30 fps), FHD (60/30 fps) et HD (30 fps) avec sa caméra arrière, tandis que la caméra avant peut enregistrer des vidéos en FHD (30 fps) et HD (30 images par seconde).

Les autres spécifications présentes dans ce modèle sont un écran de 6,5 pouces avec une résolution Full HD +, Processeur Qualcomm Snapdragon 730, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et Batterie de 5000 mAh avec charge rapide TurboPower 15W.

Motorola Moto G9 Plus

Intéressé par un mobile Motorola capable de prendre de bonnes photos? Faites attention à ce Moto G9 Plus, un milieu de gamme avec un rapport qualité prix avec beaucoup de charme.

En se concentrant sur son système photographique, ce terminal équipe un caméra arrière quadruple avec capteur principal de 64 MP (f / 1,8), ultra grand angle 8 MP (f / 2,2), macro 2 MP (f / 2,2) et objectif de profondeur 2 MP (f / 2,2). Le trou sur le côté gauche de l’écran est chargé d’abriter la seule caméra frontale du Moto G9 Plus, 16 MP (f / 2.0).

Avec la caméra arrière de ce milieu de gamme, vous pouvez enregistrer des vidéos en UHD (30 ips) et FHD (60/30 ips), tandis que la capture vidéo de la caméra frontale peut être en FHD (30 fps) et HD (30 fps).

De ce Moto G9 Plus, nous aimons également son grand écran de 6,8 pouces, son processeur Qualcomm Snapdragon 730F et son énorme batterie de 5000 mAh que vous pouvez charge rapide avec une puissance jusqu’à 30 W.

Motorola Moto G 5G Plus

En plus d’être un mobile pas cher avec la 5G, le Moto G 5G Plus se distingue également par un système photographique très complet. On parle d’un caméra arrière quadruple dirigée par un capteur principal de 48 MP (f / 1.7), qui est accompagné d’un ultra-grand angle de 8 MP (f / 2.2), d’un capteur macro de 5 MP (f / 2.2) et d’un capteur de profondeur de 2 MP (f / 2.2).

Particulièrement intéressant est le double caméra frontale du Moto G 5G Plus, avec un capteur principal de 16 MP (f / 2.0) et un capteur ultra-large de 8 MP (f / 2.2). De tous les modèles mentionnés dans ce guide, c’est le seul qui équipe deux caméras sur sa face avant, ce qui ajoute une touche de polyvalence vraiment utile.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, ce terminal peut capturer des vidéos UHD (30 fps), FHD (60/30 fps) et HD (30 fps) avec sa caméra arrière, tandis que la caméra avant le fait en FHD (30 fps) ou HD (30 fps).

Nous répétons qu’il s’agit d’un terminal abordable avec lequel vous pouvez se connecter aux réseaux 5G. En outre, il dispose d’un écran de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +, un processeur Snapdragon 765 et Batterie de 5000 mAh avec charge rapide de 20 W.

Quel mobile Motorola a le meilleur appareil photo?

Le mobile Motorola avec le meilleur appareil photo est le Motorola Edge +, puisque son système photographique est dirigé par un Capteur principal 108 MP que l’on ne retrouve pas dans le reste des terminaux de l’entreprise. Ce n’est pas la seule raison qui explique le leadership de la caméra Edge +, qui embarque également un capteur ultra grand angle de 16 MP (f / 2,2) et un téléobjectif de 8 MP (f / 2,4) avec un zoom optique x3 élevé. résolution

Ce niveau élevé est également maintenu dans sa caméra frontale de 25 MP, avec lequel vous pouvez prendre des selfies de qualité et enregistrer des vidéos en accéléré, des vidéos en super accéléré et des vidéos au ralenti. En bref, le Motorola Edge + a un système photographique complet, et c’est pourquoi nous l’avons choisi comme mobile Motorola avec le meilleur appareil photo.

