Téléphone de M. Harrington : premières photos révélées pour l’adaptation de Stephen King

Netflix a révélé une multitude de photographies qui révèlent notre premier regard sur Téléphone de M. Harrington, un tout nouveau film basé sur la nouvelle originale de Stephen King. Comme annoncé précédemment, les co-stars du film Donald Sutherland et Jaeden Martell dans les rôles principaux. Nos premières photos nous donnent un aperçu de leurs personnages avec plusieurs autres membres de la distribution. C’est la première fois que nous voyons le film réel avant ses débuts sur Netflix le 5 octobre.

John Lee Hancock a écrit et réalisé Téléphone de M. Harrington. Il est produit par Ryan Murphy, Jason Blum et Carla Hacken. Avec Sutherland et Martell, le film met en vedette Joe Tippett, Kirby Howell-Baptiste, Cyrus Arnold, Colin O’Brien, Thomas Francis Murphy et Peggy J. Scott. Vous trouverez ci-dessous le synopsis officiel du film.

Lorsque Craig, un jeune garçon vivant dans une petite ville (Jaeden Martell) se lie d’amitié avec M. Harrigan, un milliardaire plus âgé et reclus (Donald Sutherland), les deux commencent à former un lien improbable sur leur amour des livres et de la lecture. Mais lorsque M. Harrigan décède malheureusement, Craig découvre que tout n’est pas mort et se retrouve étrangement capable de communiquer avec son ami de la tombe via l’iPhone dans cette histoire surnaturelle de passage à l’âge adulte qui montre que certaines connexions ne sont jamais perdu.

Jetez un coup d’œil à toutes les premières photos ci-dessous.

Le réalisateur John Lee Hancock est ravi d’adapter une histoire de Stephen King

Netflix

« Vous terminez un script et vous réalisez que vous devez l’envoyer à Stephen, et vous allez obtenir un pouce levé ou un pouce baissé », a déclaré Hancock à propos de l’approbation de son scénario par King lui-même, via TUDUM. « Vous allez, ‘Oh mon Dieu, Stephen King lit mon script. J’espère qu’il aime ça.' »

Hancock a également parlé du choix d’une histoire de King qui n’est pas un conte d’horreur typique comme l’auteur est connu. Il le compare à certaines des œuvres célèbres de King en dehors du genre pour démontrer le fait que les fans ne devraient pas regarder ce film en s’attendant à voir un film d’horreur complet dans le sens de Ce ou Cujo.





« Plus que tout, il s’agit d’une relation étrange entre un milliardaire octogénaire et un [young man] et les liens de l’amitié, et jusqu’où irez-vous pour un ami ? dit Hancock. « Ce n’est pas non plus l’histoire d’horreur à laquelle on pourrait s’attendre. Aimez-vous Rachat de Shawshankaimez-vous Soutenez-moiaimez-vous Mile verte, aimez-vous une tonne d’autres Stephen King? Mon point de vue était que c’était à la manière des frères Grimm. C’est un conte de fées édifiant en quelque sorte.

Téléphone de M. Harrington sera présenté en première le mercredi 5 octobre sur Netflix.