Telegram veut commencer à gagner de l’argent en 2021: voici comment il le fera

Avec une base d’utilisateurs qui atteindra bientôt le500 millions, Telegram est devenu l’une des plateformes de messagerie instantanée les plus utilisées au monde. Mais jusqu’à présent, la société à l’origine de l’application avait gagné peu d’argent grâce à sa création la plus ambitieuse à ce jour.

Mais cela va changer très bientôt.

À travers une déclaration publiée par Pavel Durov, créateur de Telegram, il a confirmé que, alors que la plate-forme continue de croître, de plus en plus de ressources sont nécessaires pour continuer à offrir une expérience au niveau de ce à quoi les utilisateurs sont habitués. Et puisque, selon les mots de Durov, les dépenses de l’entreprise sont jusqu’ici sorties de sa poche, le fondateur a été contraint de concevoir un plan pour commencer à gagner de l’argent.

Telegram facturera certaines fonctionnalités, mais ne diffusera pas d’annonces

Dans la déclaration, Durov n’a pas manqué l’occasion de lancer un pullita à WhatsApp garantissant que, contrairement à l’application de messagerie la plus utilisée au monde, Telegram ne sera pas vendu.

Il précise que «le monde a besoin de Telegram pour rester indépendant», pour que les utilisateurs continuent à être respectés et qu’il soit possible d’offrir un service de haute qualité.

De plus, cela indique que la fin de Telegram est encore très, très loin. Il affirme que l’entreprise est là pour rester et pour continuer à offrir quelque chose de bien au monde.

Et justement parce que l’idée de l’entreprise est de pousser le projet le plus loin possible, ils ne voient pas d’autre issue que commencer à générer des bénéfices. Selon Pavel Durov, un projet de cette envergure nécessite au moins plusieurs centaines de millions par an pour se mettre à flot.

Cependant, cela ne signifie pas que la philosophie de l’application changera. En fait, cela indique que la plupart des utilisateurs ne remarqueront même pas les changements qui sont réalisées dans le but de monétiser votre application.

D’abord parce que il n’y aura pas d’annonces dans les chats, étant donné qu’il estime que « la communication entre les personnes doit être exempte de publicités de quelque nature que ce soit ». Et deuxièmement, parce que toutes les fonctionnalités de Telegram qui sont désormais gratuites le resteront.

Cependant, la possibilité de introduire des fonctions de paiement pour les utilisateurs « premium », entreprises ou professionnels. Pour ce type d’utilisateur, il est destiné développer une plateforme d’annonceurs propre, qui respecte la vie privée des utilisateurs et est convivial.

Même si ne se sont pas matérialisés les fonctions qui pourraient être payées, oui on parle de packs d’autocollants « premium » dans le style de WhatsApp. Bien sûr, de Telegram, ils indiquent qu’en cas d’introduction de fonctions de ce type, la communauté bénéficiera également, par exemple, en donnant aux créateurs de ce type packs une commission pour chaque achat.

D’après les paroles de Durov, il semble que le plan est assez avancé, et il est très probable que 2021 est l’année où elle commence à avoir lieu.

