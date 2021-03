Telegram se prépare à lancer sa propre version de Clubhouse

Les salles vocales de style clubhouse sont désormais disponibles dans la version bêta de Telegram 7.6.0.

L’application de chat audio Clubhouse fait actuellement fureur et ses concurrents veulent en profiter pas encore disponible sur Android se positionner.

Après avoir appris il y a quelques jours qu’Instagram préparait son propre clone du soi-disant réseau social audio, c’est maintenant Telegram qui se prépare à lancez cette fonctionnalité dans votre application

Telegram souligne également la mode des chats audio

Grâce au support TestingCatalog, une page web spécialisée dans les versions beta des applications présentes dans le Google Play Store, nous venons d’apprendre que Telegram vient d’inclure les salles audio dans la dernière version bêta de son application.

Cette nouvelle fonctionnalité, qui intervient quelques semaines après le lancement par Twitter de Spaces, son alternative au Clubhouse, est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Telegram version bêta 7.6.

Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de créer des chats vocaux sur les chaînes Telegram en utilisant à la fois votre profil personnel et votre profil de chaîne et pour démarrer une salle vocale, il suffit de cliquer sur le bouton de menu situé dans le coin supérieur droit et de cliquer sur « Démarrer le chat vocal ».

Une fois cela fait, il nous demandera de sélectionner avec quel profil nous voulons démarrer cette salle audio et confirmer avec le bouton en bas, pour commencer plus tard à parler via un bouton, plus grand et bleu, avec une légende juste en dessous qui indique que nous devons le toucher pour activez le microphone et maintenez-le enfoncé pour parler.

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de cette nouveauté récemment mise en œuvre dans Telegram est la possibilité de enregistrer notre voix pour la publier plus tard sur notre chaîne sous forme de fichier audio.

Pour ce faire, une fois dans le chat vocal, il faut cliquer sur l’icône avec les trois points à droite, cliquer sur « Commencer l’enregistrement » et à ce moment un nouvel écran apparaîtra pour donner un nom à notre enregistrement et le démarrer en cliquant sur « Début ».

Il est à noter que, à partir de ce menu, on peut aussi partager cette salle vocale avec d’autres utilisateurs pour rejoindre la conversation, modifiez le titre du chat vocal et mettez fin au chat.

Clubhouse pour Android: quand sera-t-il disponible?

Nous ne savons toujours pas quand cette nouvelle fonctionnalité atteindra tous les utilisateurs, mais très probablement a pris quelques semaines, qui est le temps moyen qu’il faut généralement pour que les nouvelles fonctionnalités publiées dans la version bêta arrivent à la version stable.

