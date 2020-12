Telegram, rival de WhatsApp, lancera des services «  payants  » en 2021, la messagerie restera gratuite

TechSamvad28 déc.2020 14:28:36 IST

La plate-forme de messagerie cryptée Telegram lancera des services payants en 2021, a déclaré le fondateur de Telegram Pavel Durov la semaine dernière dans un communiqué, la société en croissance ayant besoin « d’au moins quelques centaines de millions de dollars par an ». Durov a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’entreprise et qu’il devait donc rechercher d’autres moyens de trouver un financement. « Telegram commencera à générer des revenus à partir de l’année prochaine », a déclaré Durov dans un communiqué. « Nous pourrons lancer d’innombrables nouvelles fonctionnalités et accueillir des milliards de nouveaux utilisateurs », a-t-il ajouté.

Telegram est une plate-forme de médias sociaux populaire dans un certain nombre de pays, en particulier dans l’ex-Union soviétique et en Iran, et est utilisée à la fois pour les communications privées et le partage d’informations et de nouvelles. Il a attiré près de 500 millions d’utilisateurs actifs depuis son lancement par Durov et son frère Nikolai en 2013.

« Pendant la plus grande partie de l’histoire de Telegram, j’ai payé les dépenses de l’entreprise avec mes économies personnelles », a déclaré Durov. « Cependant, avec sa croissance actuelle, Telegram est en bonne voie d’atteindre des milliards d’utilisateurs et d’exiger un financement approprié », at-il poursuivi.

Si nous monétisons de grands canaux publics un-à-plusieurs via la plate-forme publicitaire, les propriétaires de ces canaux recevront du trafic gratuit proportionnellement à leur taille « , a-t-il écrit. Une autre façon dont Telegram pourrait monétiser son service consiste à utiliser des autocollants premium avec » des caractéristiques », écrit-il. «Les artistes qui fabriquent des autocollants de ce nouveau type recevront également une partie des bénéfices. Nous voulons que des millions de créateurs et de petites entreprises basés sur Telegram prospèrent, enrichissant l’expérience de tous nos utilisateurs. «

Cependant, Durov a également mentionné que toutes les fonctionnalités actuellement gratuites le resteront. Nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités pour les équipes commerciales ou les utilisateurs expérimentés. « Certaines de ces fonctionnalités nécessiteront plus de ressources et seront payées par ces utilisateurs premium. Les utilisateurs réguliers pourront continuer à profiter de Telegram – gratuitement, pour toujours », a-t-il déclaré.

Toutes les parties de Telegram consacrées à la messagerie resteront sans publicité, a-t-il ajouté. « Nous pensons que diffuser des publicités dans des chats privés ou des chats de groupe est une mauvaise idée. La communication entre les personnes doit être exempte de publicité de quelque nature que ce soit. »

.

