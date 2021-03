Telegram présente de nouvelles fonctionnalités, notamment les conversations vocales 2.0, les conversations enregistrées, le lever de main et plus encore

22 mars 2021 14:36:16 IST

Application de messagerie populaire Télégramme a introduit Voice Chats 2.0 pour tous les utilisateurs. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mener des discussions audio, un peu comme cela se fait sur Pavillon. La fonctionnalité vient après Télégramme fourni la possibilité pour les groupes en décembre de l’année dernière. Il est désormais disponible pour un nombre illimité de participants. Voici un aperçu de ce que c’est. Voice Chats 2.0 apporte également plusieurs fonctionnalités pour faciliter la communication verbale en hébergeant des canaux.

Premièrement, les administrateurs des chaînes et des groupes publics pourront héberger des discussions audio pour des millions de personnes; il n’y aura pas de limite à cela.

Les conversations vocales peuvent également être enregistrées afin que les personnes qui ont manqué les sessions puissent les écouter plus tard. Les conversations vocales enregistrées peuvent être enregistrées dans la section «Messages enregistrés» et peuvent même être partagées avec d’autres. Une fois l’enregistrement démarré, les utilisateurs pourront voir un voyant rouge à côté du titre du chat vocal.

Une autre fonctionnalité est de lever la main qui permet aux participants de lever la main et de poser des questions, un peu comme sur Pavillon. Les administrateurs peuvent désormais voir la biographie des participants pour les reconnaître facilement.

Télégramme permet également aux administrateurs de créer des liens d’invitation séparés pour les orateurs et les auditeurs afin d’éviter toute confusion. Ceux-ci peuvent également être partagés dans différents groupes communautaires pour une meilleure portée. Pour les célébrités, il est désormais possible de rejoindre des chats vocaux via leurs canaux publics au lieu de comptes personnels pour préserver la confidentialité.

De plus, Télégramme a des fonctionnalités telles que la possibilité d’annuler le transfert d’un message, de changer le destinataire d’un message et d’écouter les messages vocaux d’où ils ont été laissés. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais choisir les actions «balayer vers la gauche» dans la liste de discussion. Les options incluent l’archivage des discussions, l’épinglage, la mise en sourdine, la suppression ou le marquage comme lu.

