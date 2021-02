Telegram occupe la première place en tant qu’application la plus téléchargée au monde en janvier, révèle le fondateur

L’application sociale cryptée Telegram a gagné la position convoitée de l’application la plus téléchargée (sans jeu) au monde en janvier, attirant des dizaines de millions de réfugiés WhatsApp, Twitter et TikTok.

L’application de chat sécurisé a finalement atteint la première place le mois dernier après avoir augmenté de 40% chaque année, selon le fondateur Pavel Durov, qui a attribué la victoire de Telegram à « cohérence » dans un message de célébration sur sa chaîne Telegram.

«Au cours des 7,5 dernières années, nous avons constamment défendu la confidentialité de nos utilisateurs et amélioré régulièrement la qualité et l’ensemble des fonctionnalités de nos applications,» il a expliqué, suggérant « Effort concentré [applied] sur une longue période « était lié au succès, que ce soit en « Sport, blog, art, codage, affaires ou études. »

De nombreux nouveaux utilisateurs sont arrivés à Telegram depuis Twitter, Facebook et YouTube après que les trois mégaplates-formes se sont lancées dans des purges massives motivées par l’idéologie au cours des huit derniers mois, aboutissant à la suppression de dizaines de milliers d’utilisateurs peu de temps après le jour du scrutin. L’un des utilisateurs touchés était le président américain Donald Trump – une décision qui a donné à des millions d’utilisateurs de Twitter conservateurs le dernier signe dont ils avaient besoin qu’il était temps de trouver une nouvelle plate-forme.

Telegram a également profité des malheurs de ses concurrents dans sa croissance rapide. Le changement de politique de confidentialité de Facebook pour sa filiale WhatsApp, qui a commencé sa vie en tant que messager crypté avant que Facebook ne l’achète en 2014, a poussé des milliers d’utilisateurs à fuir cette application pour une application dotée d’un cryptage plus fiable, à savoir Telegram. 24% des téléchargements de Telegram – 63 millions de téléchargements – provenaient de l’Inde, qui a également interdit des dizaines d’applications chinoises, notamment les populaires WeChat et TikTok l’été dernier.

Alors que Telegram était numéro un sur tous les smartphones et était également en tête du classement sur les téléphones exécutant le système d’exploitation Android, il n’a atteint que la quatrième place sur l’App Store, devancé par TikTok, YouTube et Zoom. Apple fait actuellement face à un procès du groupe pro-censure Coalition for a Safer Web, qui veut que Telegram soit retiré de l’App Store (plus un paiement important de 75000 € pour le groupe lui-même) parce qu’il est censé être utilisé pour répandre la violence, l’extrémisme et la lutte contre -Sémitisme – une accusation qui pourrait être utilisée contre Internet dans son ensemble. Cependant, contrairement à Parler, qui a été musclé d’Internet par Google, Apple et Amazon, Telegram a jusqu’à présent réussi à tenir bon.

