Telegram ne fait pas d’argent (pour le moment), alors qui paie pour la fête?

Telegram est entièrement gratuit, alors qui le maintient?

Bien que WhatsApp soit l’application de messagerie la plus populaire du moment, la vérité est qu’il existe de plus en plus d’alternatives que nous pouvons trouver dans les différents magasins d’applications.

D’une part, nous avons Signal, une application qui a été placée du jour au lendemain dans le top 1 des applications les plus populaires et d’autre part Telegram, l’outil que nous recommandons toujours car nous considérons qu’il a beaucoup plus de fonctionnalités que WhatsApp lui-même. .

Telegram, le MEGAGUÍA: les 31 meilleures astuces pour obtenir la meilleure application de messagerie

Maintenant, il y a une question que de nombreux utilisateurs se posent. Nous savons déjà que WhatsApp a derrière lui un géant comme Facebook et qu’il survit grâce à nos données et à notre publicité, mais, Comment Telegram est-il financé et survit-il?

C’est ainsi que Telegram est maintenu

Telegram a été créé en son temps par Dável Dúrov, également connu sous le nom de russe Mark Zuckerberg. L’idée de ce monsieur était pour créer une application de messagerie totalement sécurisée et privée avec lequel nous pourrions parler avec nos contacts et être sûrs que personne ne nous espionnerait, pas même Telegram lui-même. Bien sûr, il faudrait aussi que ce soit totalement gratuit.

C’est ainsi que Telegram est né et est toujours en vie, une application de messagerie avec une multitude de fonctions et qui nous a amoureux. Mais si les utilisateurs ne paient rien pour Telegram, comment est-il financé? Qui est derrière son entretien?

Même si Telegram est gratuit, il est évident que la maintenance de l’ensemble de son infrastructure ne l’est pas. Selon le média Nerdschalk, ** Telegram subsiste en premier lieu grâce aux fonds que Dúrov lui-même investit dans son application ++. Dúrov n’a pas créé Telegram pour devenir riche, donc gagner de l’argent avec Telegram ne fait pas partie de ses plans. Outre les dons faits par son créateur, Telegram vit également grâce à d’autres dons anonymes que tout utilisateur peut faire.

Cependant, il y a un problème. De plus en plus d’utilisateurs utilisent Telegram au quotidien, c’est pourquoi l’application est de plus en plus coûteuse à entretenir et certains doutent que Telegram puisse survivre uniquement sur les revenus des donateurs. Pour Dúrov, Vendre Telegram n’est pas une option, mais il a reconnu qu’il est nécessaire de rechercher d’autres sources de revenus pour que Telegram continue d’être le Telegram que nous connaissons tous..

Cela signifie que, contrairement à WhatsApp, Telegram ne sera pas vendu à une entreprise perverse comme Facebook, donc malgré le fait que d’autres voies d’investissement sont recherchées au-delà des dons, notre confidentialité lors de l’utilisation de Telegram semble être garantie.

Donc pour le moment Telegram continuera à être financé par des dons mais il est possible qu’il annonce bientôt un autre type de financement qui oui, il maintiendra l’esprit de Telegram, c’est-à-dire pour rester une application de messagerie privée et sécurisée pour ses millions d’utilisateurs quotidiens.

