Telegram et Signal sont les grands gagnants du début 2021: un tweet et les évolutions de WhatsApp ont suffi à déclencher son utilisation

En 72 heures, Telegram a reçu 25 millions de nouveaux utilisateurs. Cette 2021 nous laisse un début d’année brillant et dans le domaine de la messagerie, nous avons deux grands gagnants: Telegram et Signal. Les rivaux de WhatsApp qui promettent une plus grande confidentialité ont eu un énorme coup de pouce, déclenché par divers événements auxquels vous ne vous attendiez probablement pas.

Loin de détrôner WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire au monde avec 2 000 millions d’utilisateurs. Mais passer d’une application à une autre est très facile et il n’a fallu qu’un tweet et quelques modifications à la politique de confidentialité pour que des millions d’utilisateurs aient décidé de les essayer. UNE une croissance disproportionnée qui, dans le cas de Signal, dépassait 4200% par rapport à la première semaine de l’année, selon les données de Sensor Tower.

Le tweet qui a failli s’effondrer Signal

Suite aux nouvelles conditions de WhatsApp, Elon Musk a publié un tweet qui disait simplement « utiliser Signal ». L’influence du PDG de SpaceX et Tesla est bien connue: ce tweet a déclenché une avalanche de demandes et Signal a dû signaler qu’il ne pouvait pas envoyer les codes de vérification parce que « beaucoup de nouvelles personnes essaient de se joindre ».

C’est @signalapp, pour ceux qui ne parlent pas Elon. https://t.co/NA1PV9FN1o – Edward Snowden (@Snowden) 7 janvier 2021

Pour ceux qui avaient encore des doutes, Edward Snowden a retweeté Elon recommandant à nouveau l’utilisation de Signal, expliquant qu’il l’utilise tous les jours. Depuis, Signal est très actif sur les réseaux sociaux en essayant de profiter de l’élan généré. Récemment, l’application a étendu la limite d’appels de 5 à 8 personnes et a réinitialisé à nouveau les codes de vérification.

Image: AppFigures

Dans la semaine du 6 au 10 janvier, Signal a enregistré environ 7,5 millions de nouvelles installations, entre Google Play et l’AppStore, selon les données de Sensor Tower. Cela représente 4 200% de plus que la première semaine de l’année. Cela ne signifie pas que ces nouveaux utilisateurs de Signal cesseront d’utiliser WhatsApp, mais cela exprime le désir d’explorer la possibilité de communiquer de nouvelles manières..

Modifications et confidentialité de WhatsApp

La nouvelle est apparue le 6 janvier. Six ans après l’acquisition de WhatsApp par Facebook, l’application de messagerie partagera enfin les données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook. Certains changements qui entreront en vigueur le 8 février.

De nombreux utilisateurs ont compris ce changement comme un risque pour leur vie privée. Signal et Telegram, deux des applications qui ont bénéficié de l’annonce, expliquent qu’elles sont «plus sécurisées et privées». Qu’est ce que ça signifie? Principalement que ne pas associer de données à l’utilisateur.

Les trois applications de messagerie ont des conversations cryptées, donc a priori, ils sont également sûrs, mais la différence est que Signal et Telegram ne partagent pas de données avec des tiers. Signal ne stocke aucun enregistrement de vos contacts, de votre liste de conversations, de votre emplacement, de votre photo et du nom de votre profil, ni d’informations sur les groupes auxquels vous appartenez.

Pour réaffirmer la confidentialité de WhatsApp, à partir de l’application de messagerie, ils ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle ils expliquent que WhatsApp ne peut pas lire vos messages ou partager l’emplacement. Aucun des deux contacts n’est partagé avec Facebook et il est possible de télécharger toutes nos données. Tout soit dit La nouvelle politique de partage de données de Facebook n’affectera pas les utilisateurs en Europe pour le moment.

Nous voulons répondre à certaines rumeurs et être à 100% clair, nous continuons à protéger vos messages privés avec un cryptage de bout en bout. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP – Whatsapp whatsapp) 12 janvier 2021

Telegram dépasse les 500 millions d’utilisateurs

La croissance de Telegram a été constante ces dernières années, mais ce sont les controverses qui ont déclenché son utilisation en temps opportun. Au cours des trois derniers jours, Telegram a ajouté 25 millions de nouveaux utilisateurs et a atteint 500 millions d’utilisateurs dans le monde, selon Pavel Durov, PDG de Telegram. Pour se faire une idée, cela représente un quart des utilisateurs de WhatsApp.

Profitant de la controverse avec les changements, Durov a expliqué que «les gens ne veulent plus échanger leur vie privée contre des services gratuits. Ils ne veulent plus être l’otage de monopoles technologiques qui semblent penser qu’ils peuvent s’en tirer tant que leurs applications ont une masse critique. d’utilisateurs « .

À quoi il ajoute que « contrairement à d’autres applications populaires, Telegram n’a pas d’actionnaires ni d’annonceurs à signaler. Nous ne traitons pas avec des spécialistes du marketing, des mineurs de données ou des agences gouvernementales. Depuis le jour de notre lancement en août 2013, nous n’avons pas divulgué un seul octet des données privées de nos utilisateurs à des tiers. «

Telegram explique que parmi les nouveaux utilisateurs, 38% viennent d’Asie, 27% d’Europe, 21% d’Amérique latine et 8% du Moyen-Orient et d’Afrique.

La recherche de nouveaux canaux de communication

Signal et Telegram sont en tête des applications les plus populaires sur Google Play.

Les sommets des applications les plus populaires sur l’AppStore et Google Play ne laissent aucun doute: Signal et Telegram sont les applications les plus en vogue du début 2021. Les millions d’utilisateurs qui les ont téléchargées contrastent avec un Baisse de 11% des installations WhatsApp, au cours de la première semaine de 2021 par rapport à la semaine précédente. Pourtant, cela représente plus de 10 millions de téléchargements pour WhatsApp, selon les données de Sensor Tower.

Avec ces chiffres, il est difficile de penser que cela changera radicalement le paysage des applications de messagerie. Bien que cela semble avoir de plus en plus de force tendance à rechercher de nouveaux canaux de communication, loin des grandes entreprises technologiques.

Cette position d’utiliser des applications qui ne sont pas entre les mains de grandes entreprises comme Facebook, Twitter ou Google est également celle adoptée par les mouvements d’extrême droite, qui à la suite du blocus Trump se mobilisent sur des canaux secondaires. Quoi qu’il en soit, avoir des options différenciées et saines est toujours une bonne nouvelle.

