Telegram est mis à jour avec un créateur de photos de profil, la traduction de chats entiers et bien plus encore

Découvrez tout ce qui arrive à Telegram avec la première mise à jour de 2023.

La dernière mise à jour de Telegram contient de bonnes nouvelles

rejoindre la conversation

Comme chaque mois autour de ces dates, Telegram a publié une nouvelle mise à jour de votre application, qui touche déjà tous les utilisateurs du client de messagerie instantanée créé par les frères Durov. Cette nouvelle variante de Telegram comprend une série de nouvelles vraiment intéressantes Et si vous voulez en profiter au plus vite, il vous suffit de télécharger la dernière version de Telegram disponible.

Cette mise à jour comprend de grandes améliorations telles que l’inclusion de un créateur de photo de profilla possibilité de traduire des chats entiers ou la sauvegarde automatique des contenus multimédia dans la galerieentre autres.

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent à Telegram avec sa première mise à jour de 2023

La première nouveauté qui vient d’arriver sur Telegram est un créateur de photos de profil, grâce auquel vous pourrez transformer n’importe quel autocollant ou emoji animé en photo de profil que vous pouvez utiliser dans vos chats, groupes et canaux. De plus, grâce à cette fonctionnalité, il est également possible mettre ou suggérer des photos de profil pour vos contacts lors de la modification de vos informations de contact. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messageriede manière à pouvoir l’utiliser, même si vous n’avez pas Telegram Premium.

Une autre des grandes améliorations de cette nouvelle mise à jour de Telegram est la possibilité de traduire des chats, des groupes et des canaux entiers en temps réel simplement en touchant la nouvelle barre de traduction qui apparaît en haut. De plus, à droite dudit bar, vous trouverez un menu qui Cela vous permettra de le cacher et de choisir les langues que vous souhaitez traduire. Malheureusement, cette fonctionnalité est exclusive aux utilisateurs de Telegram Premium.

Avec la nouvelle version de Telegram, il est également possible de contrôler l’enregistrement automatique du contenu multimédia dans la galerie de votre mobile, en pouvant configurer le moment où les éléments multimédias sont automatiquement enregistrés selon leur taille, leur type et dans quel type de chat ils ont été reçus. Évidemment, cette fonction il permet également l’application d’exceptions, afin que vous ne sauvegardiez que ce qui vous intéresse.

En ce sens, il convient de noter qu’avec cette mise à jour, les administrateurs de groupe peuvent choisir si les membres du groupe sont autorisés à envoyer les 9 différents types d’éléments multimédias, parmi lesquels photos, messages vocaux et messages vidéo. De plus, ces administrateurs peuvent désactiver les messages texte pour créer des groupes de médias uniquement.

Étant donné que nous n’avons pas tous des forfaits avec des données illimitées, Telegram a inclus une nouvelle fonction dans son application qui vous permettra de voir combien de données ont été utilisées par Telegram grâce à des graphiques circulaires pratiques avec des données de consommation à la fois via Wi-Fi et via le réseau mobile et modifier les paramètres de téléchargement automatique pour éviter une consommation excessive de données.

Une autre nouveauté de cette mise à jour est que, désormais, tous les autocollants et emojis sont triés par catégories, qui apparaissent directement dans la barre de recherche afin que vous puissiez sélectionner celui qui vous intéresse le plus rapidement et facilement. De plus, si vous appuyez longuement sur un emoji, vous pouvez zoomer pour mieux le voir avant de l’envoyer.

A ce sujet, il faut également noter que cette nouvelle version de Telegram comprend également 10 nouveaux packs d’emojis animés customisés par les artistes de Telegram. Vous pouvez ajouter n’importe lequel de ces nouveaux packs d’emoji à partir de une nouvelle section vedette qui apparaît en haut du panneau emoji. De plus, Telegram a ajouté nouvelles versions interactives de 6 emojisque vous pourrez également utiliser comme réactions.

Enfin, Telegram a publié un nouveau plan annuel Telegram Premium avec lequel vous économisez 40% par rapport à la mensualité et a inclus une nouvelle option pour les constructeurs de robots qui leur permet de ajouter des boutons pour choisir des groupes, des canaux ou des personnes qui répondent à certains critères et la possibilité de vous reconnecter avec votre compte Google ou Apple pas besoin de recourir à la vérification par SMS.

rejoindre la conversation

Jouer sur YouTube

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?