Telegram est mis à jour avec des thèmes en groupes, des noms d’utilisateur à collectionner et bien plus encore

La mise à jour de novembre de Telegram comprend des thèmes de groupe, des noms d’utilisateur à collectionner, la possibilité de modifier la taille du texte sur Android, la transcription des messages vidéo et de nouveaux packs d’emoji.

Bien que WhatsApp soit le client de messagerie le plus populaire aujourd’hui avec plus de 2 000 millions d’utilisateurs actifs par moisTelegram continue d’être la plate-forme qui rassemble une plus grande quantité et variété de fonctionnalitésqui s’agrandit à chaque nouvelle mise à jour.

Eh bien, en ce sens, l’application de messagerie créée par les frères Durov a récemment annoncé via son blog officiel toutes les actualités incluses dans la mise à jour de novembre, telles que les thèmes en groupes ou noms d’utilisateur à collectionnerentre autres.

C’est tout ce qui inclut la nouvelle mise à jour de Telegram

L’une des principales nouveautés qui arrivent sur Telegram concerne les groupes de plus de 200 membres, puisque, désormais, leurs créateurs pourront activer une série de thèmes ou sous-groupes de thèmes différentsdans le plus pur style des Communautés WhatsApp.

Ces sujets fonctionneront comme des discussions individuelles au sein d’un groupe et auront votre propre collection multimédia, vos propres paramètres de notification et aura les fonctions les plus utilisées dans des groupes tels que sondages, messages épinglés et bots.

Depuis sa création, Telegram vous a permis de choisir un nom d’utilisateur afin que n’importe qui puisse vous trouver sans avoir besoin de connaître votre numéro de téléphone, et maintenant le client de messagerie vous donne également la possibilité de collecter plusieurs noms d’utilisateur pour chacun de vos comptes et chats publics.

Ces noms d’utilisateur à collectionner sont basés sur TON, le réseau Blockchain natif de Telegram, ils peuvent être achetés et vendus via une nouvelle plateforme appelée Fragment et l’une de leurs principales différences par rapport aux noms d’utilisateur traditionnels est que peut contenir moins de 5 caractères.

Une autre des grandes nouveautés de l’application Telegram sur Android est que désormais, lors de la modification de la taille du texte dans les paramètres de chat, la taille de tout le texte du chat est augmentée, y compris aperçus des liens et en-têtes de réponse.

En plus de ces améliorations qui seront disponibles pour tous les utilisateurs, cette nouvelle mise à jour de Telegram apporte également quelques nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de la version Premium : la retranscription de messages vidéo et de nouveaux packs d’emoji.

L’une des principales fonctionnalités de Telegram Premium, et l’une des plus utiles pour moi, est la transcription des messages vocaux en texte et maintenant cette nouvelle version de l’application de messagerie aussi ajouter cette fonctionnalité aux messages vidéo.

Enfin, les utilisateurs de la version Premium de Telegram auront également accès à douze nouveaux packs d’emoji animésquatre nouveaux emojis interactifs qui jouent en plein écran et trois réactions supplémentairesque vous pouvez voir dans les vidéos que nous vous laissons sur ces lignes.

