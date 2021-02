Telegram devient l’application la plus téléchargée au monde en janvier 2021, suivie de TikTok

08 févr.2021 10:49:22 IST

En janvier 2021, Télégramme messenger, est devenue l’application la plus téléchargée au monde avec plus de 63 millions d’installations. L’France a signalé le plus grand nombre de téléchargements, soit 24% du total des téléchargements, un rapport par Tour de capteur révélé. Ce pic est très probablement la conséquence de l’effet d’entraînement causé par WhatsAppest récent mise à jour de la politique de confidentialité qui a laissé bon nombre de ses utilisateurs à la recherche d’alternatives. Selon le rapport, l’Indonésie représentait 10 pour cent du total des téléchargements.

(Lire aussi: Ligne WhatsApp: Comment la nouvelle politique de confidentialité de l’application de messagerie affecte les droits légaux des citoyens indiens)

Le rapport a révélé que TIC Tac, lequel est maintenant interdit en France, est la deuxième application non-gaming la plus téléchargée au monde avec 62 millions de téléchargements. Alors que la Chine représentait 17% des téléchargements, les États-Unis ont enregistré 10% du total des téléchargements en janvier. Applications populaires comme Signal, Facebook et WhatsApp se situait respectivement aux troisième, quatrième et cinquième places dans le rapport «Top Apps Worldwide for January 2021 by Downloads».

En décembre 2020, le Tour de capteur rapport a révélé que l’application la plus téléchargée au monde était TIC Tac suivie par Facebook. Télégramme se tenait à la neuvième place alors que WhatsApp a obtenu la troisième place au niveau mondial.

.

