Telegram déploie des appels vidéo de groupe, des arrière-plans animés et plus de fonctionnalités dans la dernière mise à jour

28 juin 2021 16:49:42 IST

Télégramme a lancé une nouvelle mise à jour dans laquelle de nombreuses fonctionnalités avancées ont été introduites, notamment les appels vidéo de groupe, la suppression du bruit dans les discussions vocales, le partage d’écran, les arrière-plans animés, un menu Bot et bien plus encore. La nouvelle fonctionnalité d’appel vidéo de groupe permet aux utilisateurs de convertir leurs conversations vocales en appels vidéo de groupe en appuyant sur l’option « Partager ma vidéo » pendant une session active. L’option de chat vidéo de groupe est désormais disponible pour les 30 premiers utilisateurs qui rejoignent le chat vocal. La fonctionnalité permet aux utilisateurs d’avoir une expérience fluide lors des cours en ligne, des réunions d’affaires et des réunions de famille virtuelles.

La fonction de partage d’écran permet aux utilisateurs de bénéficier d’une meilleure collaboration commerciale en appuyant sur le bouton de menu et en appuyant sur l’option de partage d’écran suivie de l’autorisation de l’application.

La prise en charge des tablettes et des ordinateurs de bureau permet plus d’espace d’écran pour les tablettes et les ordinateurs avec plus d’options d’affichage. Après avoir tapé, les utilisateurs peuvent ouvrir le panneau latéral, après quoi une vue en écran partagé de la grille vidéo et de la liste des participants peut être vue. Il est optimisé pour l’orientation portrait et paysage. Dans la version de bureau, les chats vocaux s’ouvrent dans une fenêtre séparée qui permet aux utilisateurs de taper et de parler sans rien minimiser.

Télégramme a maintenant des arrière-plans animés avec divers thèmes par défaut préinstallés. Les utilisateurs peuvent également créer leur arrière-plan animé personnalisé en choisissant trois ou quatre couleurs pour déverrouiller l’animation et en ajoutant un motif facultatif pour plus de style.

Télégramme a également ajouté un nouveau bouton de menu spécial pour faciliter la communication avec les bots pour les utilisateurs. Le bouton aide les utilisateurs à naviguer et à envoyer des commandes. Dans le cadre de la dernière mise à jour, les développeurs de bots pourront créer des commandes qui peuvent être modifiées en fonction de la langue de l’interface utilisateur, du type de discussion et des commandes spéciales.

Télégramme a également introduit une fonction de suppression du bruit permettant aux utilisateurs d’amplifier la qualité de la voix lors d’un chat vocal en direct. Les utilisateurs d’Android peuvent désormais envoyer des autocollants et des emojis de manière transparente depuis les claviers vers la fenêtre de discussion. Dans un changement d’interface pour les utilisateurs iOS, Télégramme a lancé des arrière-plans transparents qui sont partiellement visibles dans les discussions via les en-têtes et les pieds de page.

Les nouveaux rappels d’informations de connexion d’emojis animés aident à maintenir le numéro de téléphone d’un utilisateur à jour sur l’application. En cas de changement de numéro de téléphone, les utilisateurs peuvent le mettre à jour à partir du nouveau rappel dans Paramètres sur iOS.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂