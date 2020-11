Telegram, dans la ligne de mire de LaLiga pour le piratage

Après avoir reconnu que cette saison les clubs espagnols jouent avec un déficit économique, LaLiga revient dans la bataille contre le piratage et nomme des grands de l’industrie informatique tels que Namecheap, eBay, Shopify ou Telegram lui-même parmi les principaux «acteurs pirates» du moment.

Lors d’un événement il y a quelques jours, le Javier Tebas, président de la Ligue espagnole de football professionnel, a reconnu que son industrie est déficitaire cette année en termes économiques, bien que cette préoccupation pour l’argent ne soit pas nouvelle car la vérité est que LaLiga a toujours été beaucoup plus intéressée par l’argent que le sport lui-même, les fans ou la passion que le football suscite chez des milliers de personnes.

En effet, comme chaque année, l’association patronale présidée par Thèbes a été fidèle à sa nomination à la Représentant commercial américain, le Bureau du représentant commercial des États-Unis, qui reçoit le listes partagées par tous les titulaires de droits d’auteur à propos de leurs «pirates» le plus notable.

De TorrentFreak, ils nous ont dit que cette année, la Liga a sorti le fouet oser dénoncer non seulement sites Internet Des services IPTV qui proposent à leurs parties illégalement, mais aussi à d’autres géants du secteur informatique tels qu’eBay, Shopify et Telegram lui-même… Oui les amis, l’application de messagerie instantanée Telegram!

Évidemment, il ne faut pas oublier que ces listes n’impliquent pas de plaintes directes ou quelque chose de similaire, mais plutôt servir de base au rapport annuel de l’USTRplutôt un outil diplomatique et de pression que cherche à amener les entreprises et les pays à prendre des mesures anti-piratage plus activement.

Apparemment cette fois l’USTR et LaLiga de Fútbol Profesional se concentrent sur les intermédiaires, la nomination de services d’hébergement, de registraires de domaine et d’autres annonceurs sur des services où le contenu protégé par le droit d’auteur peut être explicitement consulté.

Selon la déclaration de LaLiga:

Notre plus grande préoccupation est la transmission illégale de nos compétitions sportives en direct par des personnes ou des entreprises qui ne sont pas autorisées à le faire.

C’est ainsi que l’association espagnole des employeurs de football divers services IPTV comme Megaplay, Seko IPTV, VolkaIPTV, ATN Oui Télévision King 365, aussi bien que forums et autres sites sur lesquels des playlists sont partagées d’IPTV qui incluent des URL pour regarder les matchs de LaLiga de manière «piratée».

Il y en a d’autres sites de streaming illégaux nominés, en commençant par Pirlo TV et se terminant par Match BeIN ou Yalla Shoot, et même sites Web purement liés comme Télévision par câble gratuite ou Sport de Hulk.

Le football espagnol souligne également que des intermédiaires tels que fournisseurs de hébergement pourrait aider à prévenir les violations, mais que dans la plupart des cas, ils ne le font pas, avec Namecheap et _Cloudflare à l’honneur:

Il convient de noter que la plupart des fournisseurs de services d’hébergement ignorent les courriels et les lettres concernant les atteintes à la propriété intellectuelle. Une action préventive est nécessaire pour empêcher les contrevenants aux DPI de pouvoir héberger si facilement du contenu illégal sur les serveurs de ces entreprises.

eBay, Alibaba et Telegram, trois géants que la Liga veut « toucher »

Dans les communications publiées par LaLiga, des positions anti-piratage plus actives et agressives sont nécessaires, mais ils ne sont pas spécifiés non plus quel contenu illicite est hébergé sur ces plateformes, ni aucun détail spécifique.

En fait, il est étrange de les voir attaquer des géants comme eBay ou Alibaba, qui, selon eux, fournissent un accès facile pour acheter des décodeurs illégaux et d’autres offres IPTV. Selon LaLiga, ce sont des « coopérateurs » nécessaires pour le piratage de son contenu.

Enfin et surtout, Télégramme apparaît dans la liste à côté de Méga, MediaFire ou Uptobox car bien qu’elles puissent être utilisées légalement, ces applications sont utilisés plusieurs fois pour partager du contenu piraté ou des liens vers la reproduction de contenu piraté.

Ils disent de LaLiga que c’est « Extrêmement compliqué et lent » supprimer du contenu de Telegram, et c’est pourquoi ils ont détecté qu’il est de plus en plus utilisé pour partager illégalement du contenu protégé par le droit d’auteur dans plusieurs de ses chaînes, non seulement de LaLiga mais d’autres propriétaires.

Comme chaque année, le rapport USTR sortira plus tard avec les « Acteurs notoires » qu’ils devraient revoir leurs politiques anti-piratage, bien qu’il ne soit pas trop clair si des services tels que Telegram, eBay ou Shopify seront appelés ou non un chapitre.

Peut-être que la Liga a été trop ambitieuse essayer de mettre des portes sur le terrain, car nous savons tous qu’il y a effectivement des utilisateurs qui résistent et continueront à pirater, mais La plupart, s’ils ont accès à un prix approprié, sont prêts à payer pour le contenu qui les intéresse … N’est-ce pas Netflix ou Spotify?

