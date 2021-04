Telegram bat définitivement Clubhouse avec cette nouvelle fonction pour leurs conversations vocales

Telegram se veut le Clubhouse d’Android, et offrira très prochainement la possibilité de programmer des chats vocaux sur les chaînes.

Malgré un coup fracassant que beaucoup d’entre nous ne comprennent toujours pas Dans l’industrie, la vérité est que Clubhouse n’est pas sur Android et n’est pas attendu en raison de nombreuses promesses publiées par Paul Davidson, co-fondateur de Club House, qui affirmait il y a quelques semaines que son arrivée sur la plateforme mobile de Google était une priorité alors que d’autres alternatives apparaissent chaque jour en train de dévorer le sol sur Google Play.

Même les garçons de Télégramme, peut-être l’alternative la plus populaire à WhatsApp, surtout après les changements de sa politique de confidentialité, il y a quelques semaines, ils ont annoncé quelque chose comme une alternative à Clubhouse intégrée dans leur application, sous la forme de les chats vocaux s’améliorent à une vitesse incroyable.

Et oui, mes amis, depuis mars dernier dans Telegram, il est possible d’utiliser des chats vocaux dans les canaux, avec des mises à jour constantes qui, comme nous l’ont dit les collègues de xda-développeurs, ont amélioré l’expérience de cette fonctionnalité pour rapprochez-le de ce que nous attendons de Clubhouse sur Android, encore plus avec ce que nous vous présentons désormais depuis la chaîne bêta de Telegram.

Il s’agit de la version 7.7.0 de la version bêta, où les développeurs de l’application de messagerie russe ont implémenté la possibilité de planifier Chats vocaux dans les canaux afin que les administrateurs puissent lancer un chat vocal à une heure précise et de manière automatisée.

L’option est aussi simple à utiliser que de toucher l’icône du canal et, dans le menu de configuration, de sélectionner à côté de l’option Démarrer le chat vocal, ce qui vous permet de le programmer (‘horaire’ dans la capture, en anglais):

Telegram veut être une alternative sérieuse et réelle à Clubhouse sur Android, et dans les versions futures, il proposera une programmation de chat vocal sur les chaînes avec une notification pour tous les membres.

Il peut choisissez une date / heure et programmez le chat vocal avec le bouton inférieur, laissant une notification qui apparaîtra en haut de la chaîne afin que tous les membres puissent le voir sans aucun problème, avec un compte à rebours du temps jusqu’à son démarrage.

Avec cette nouveauté, Les chats vocaux Telegram fonctionnent plus comme Clubhouse comme une véritable alternative, en ajoutant également la possibilité de changer le nom et la description du profil à partir de la fenêtre de chat vocal sans avoir à fermer le chat lui-même.

Il a également été ajouté une relier au menu qui nous redirigera vers le canal de suggestion Telegram, de sorte que tous les nouveaux utilisateurs peuvent en savoir plus sur l’application et familiarisez-vous avec toutes vos options.

De toute évidence, vous ne verrez toujours aucun de ces changements sur l’application stable publiée sur le Google Play Store, mais Vous pouvez le tester sans problème en téléchargeant la dernière version bêta de Telegram à partir de ce lien, en particulier la v7.7.0 qui sera sûrement publiée dans quelques semaines et dans la version finale.

